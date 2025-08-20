﻿В Смоленскую область привлечено порядка 108 миллиардов рублей инвестиций



По итогам 2024 года в Смоленскую область привлечено порядка 108 миллиардов рублей инвестиций. Эта сумма стала рекордной для региона. Губернатор Василий Анохин подчеркнул, что главная цель – сохранить эти темпы и наращивать объёмы.

«Создаём в регионе комфортные условия для привлечения инвестиций. Важно, чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку правительства на всех этапах реализации проектов», – отметил Василий Анохин.

Эти вопросы губернатор Смоленской области обсудил на рабочей встрече с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаилом Лабудиным.

Так, в Смоленской области продолжают развивать инфраструктуру преференциальных территорий. Сейчас в регионе созданы и действуют два индустриальных парка – «Феникс» и «Сафоново», особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Стабна», территория опережающего развития «Дорогобуж».

На таких площадках предприниматели получают преимущества: налоговые льготы, упрощённые административные процедуры, инфраструктурную поддержку.

Кроме того, в Смоленской области для предпринимателей действует комплекс мер поддержки. Это не только федеральные, но и региональные программы. Они доступны как для крупного бизнеса, так и владельцев небольших хозяйств.

В свою очередь, Михаил Лабудин отметил, что у Смоленской области большой потенциал для открытия кластеров, создания новых технологических парков, строительства современных объектов.

«Наша задача – сделать так, чтобы преференциальные территории региона стали точками роста, которые притягивают инвестиции и создают новые предприятия», – подчеркнул губернатор Смоленской области.

Василий Анохин поблагодарил Михаила Александровича за продуктивный диалог. Также глава региона добавил, что эта встреча станет ещё одним шагом к укреплению экономики и развитию Смоленской области.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Рекордный объём инвестиций в 2024 году – 108 млрд рублей – это не просто показатель экономической динамики Смоленской области, но и индикатор доверия со стороны бизнеса к региональной политике. Преференциальные территории «Феникс», «Сафоново», ОЭЗ «Стабна» и ТОР «Дорогобуж» становятся не только промышленными центрами, но и потенциальными площадками для интеграции науки, технологий и производства. Здесь особенно важна роль университетов и научных центров, которые могут формировать кадровый и интеллектуальный потенциал для инвестпроектов.

Мировой и российский опыт показывает: инвестиционная привлекательность регионов возрастает там, где выстроена экосистема «власть – бизнес – образование – наука». Если добавить к налоговым льготам и инфраструктуре доступ к прикладным исследованиям, инженерным компетенциям и подготовленным кадрам, то эффект от вложений будет долгосрочным. Для Смоленской области это может означать не только рост числа предприятий, но и качественное изменение структуры экономики в сторону высокотехнологичных отраслей.

В этом контексте планируемый по инициативе губернатора Василия Анохина межвузовский кампус на базе СмолГУ может стать ключевым звеном новой промышленно-научной связки. При грамотной интеграции кампуса в сеть индустриальных парков и кластеров регион получит синергию, которая позволит удерживать инвестиции, создавать высокооплачиваемые рабочие места и закреплять молодых специалистов в области.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Российской промышленности в современных условиях приходится конкурировать с импортной продукцией из различных регионов Азии, стран Евразийского экономического союза, которые могут снижать цену продукции за счет низкой стоимости рабочей силы, а также за счет больших масштабов изготовления продукции. В этих условиях часто бывает непросто создать “с нуля” новое производство и вывести его на высокий уровень рентабельности. Для этого очень востребованной является модель преференциальных территорий для ведения бизнеса — особых экономических зон, индустриальных парков, территорий опережающего развития.

Действующие в Смоленской области преференциальные режимы в индустриальных парках «Феникс» и «Сафоново», в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Стабна», на территории опережающего развития «Дорогобуж» показывают свою востребованность у инвесторов, но имеют ещё большой потенциал для роста. Так, например, в индустриальном парке “Феникс” на севере Смоленска введены существенные финансовые меры поддержки — льготные ставки по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, льготные ставки по выкупу земли и по арендной плате за землю, возможность участия в программах кредитования на льготных условиях. В парке 15 резидентов, недавно в их число вошла компания «Тепло Природы», реализующее проект по созданию экологически чистого утеплителя «ЭкоВата» и сэндвич-панелей на его основе. Вместе с тем, нужно активнее вести работу по привлечению новых инвесторов в парк — территория находится на севере Смоленска и удобна с точки зрения транспортной доступности и логистики — полагаю, что нужно активнее масштабировать производство Смоленской обувной фабрики и другие анонсированные проекты, работать проактивно, выяснять, какие есть потребности у предпринимателей, например, с точки зрения быстрого и доступного цене подключения производственных мощностей к энергосетям, что часто бывает препятствием к быстрому разворачиванию производственных процессов.

Привлечение в регион 108 миллиардов рублей новых инвестиций в год — отличный результат. Но нужно также держать на контроле вопросы развития уже действующих в регионе крупных предприятий, анализировать возможный потенциал их роста, выяснять, что может служить сдерживающим фактором, особенно в условиях всё ещё очень высоких кредитных ставок — нужно подумать о создании дополнительных региональных программ поддержки, а может быть, и о создании в регионе своего коммерческого банка для поддержки местной промышленности и особенно сельского хозяйства — в отрасли также есть свои проблемы с заброшенными сельскохозяйственными землями, доступностью ГСМ и доступностью лизинга сельхозтехники. Также хотелось бы рассчитывать на то, что регион активно включится в проекты по поддержке моногородов в рамках пересматриваемой сейчас государственной программы и в государственные программы по поддержке опорных населённых пунктов, которые могут стать точками роста для развития региональной промышленности.

Промышленная ОЭЗ “Стабна” активно развивается во многом благодаря своему выгодному географическому положению на транзитном коридоре между Россией и Беларусью. Полагаю, что в регионе есть потенциал для создания также особых экономических зон иного типа — например, технико-внедренческих и туристско-рекреационных. Смоленская область заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, существенно и неуклонно улучшая позиции в рейтинге из года в год. Поэтому стоит надеяться на реализацию в регионе действительно крупных индустриальных проектов, а для этого обязательно нужно реализовать цели по строительству аэропорта, модернизации АЭС, совершенствованию транспортной сети, созданию образовательного кластера — и кумулятивный эффект от реализации этих проектов обязательно приведёт к стимулированию инвестиционного мультипликатора, привлекающего в регион всё новых инвесторов.