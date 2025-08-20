﻿Развитие Арктики — приоритет России

Арктика – одно из ключевых направлений политики Владимира Путина. Неслучайно тема развития Арктики – в фокусе внимания на встрече президентов России и США на Аляске.

Развитие Арктики служит приоритетом России в XXI веке. На государственном уровне приняты нормативные акты и программы, необходимые для устойчивого развития арктических регионов РФ.



В соответствии с поручением Президента, в пяти национальных проектах созданы соответствующие разделы, включающие реализацию мастер-планов, развитие опорных населенных пунктов Арктической зоны. Цель мастер-планов — улучшить качество жизни северян, повысить уровень образования и медицины, транспортную доступность, улучшить экологию, городскую среду, обновить жилищный фонд и инфраструктуру.

Северный морской путь — это не просто транспортный коридор для перевозки грузов, это экономический и логистический пояс мирового масштаба. Россия обладает уникальным ледокольным флотом, гордость которого – атомоходы. Это делает нас единственной страной с таким преимуществом при использовании Северного морского пути.

Благодаря своим природным богатствам Арктика считается кладовой ресурсов России. Реализация ее ресурсного потенциала позволит нашей стране занять важнейшую нишу на международном рынке.

Россия — исторический лидер освоения Арктической зоны и сохраняет ведущие позиции в регионе. Арктика — это будущее, причем не только нашей страны, но и всего мира. Безопасность и защита геополитических интересов России напрямую связаны с этим регионом;

Как, по вашему мнению, следует использовать Арктику для выстраивания баланса интересов и равного диалога в мире?

Может ли Арктика стать регионом для сотрудничества России и других стран или станет регионом соперничества?

Как экономическое и социальное развитие Арктики поможет защитить геополитические интересы страны?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Предстоящий российско-американский саммит на высшем уровне пройдёт в Анкоридже, на Аляске, и это не случайно. Фокус внимания в мировой геополитике в последнее время всё больше смещается на Аляску. Это проявляется, например, в заявлениях Дональда Трампа в отношении Канады и Гренландии, в желании Китая участвовать в арктической деятельности, в значительной военной активности в арктическом регионе, а кроме того, в находящихся там огромных труднодоступных природных ресурсах, в отношении территорий залегания которых арктические государства всё чаще обосновывают свои притязания. Истощение природных ресурсов в других частях света увеличивает значение природных ресурсов Арктики, но также растёт и ответственность государств и частных компаний по соблюдению строгих экологических норм. Нельзя допустить превращения Арктики в мировую свалку! Это уникальная экосистема, многие виды которой страдают от изменения климата с учётом роста температуры в регионе существенно превышающего средние показатели на планете. А построенные в условиях вечной мерзлоты здания испытывают риски эрозии в условиях потепления почв. Северный Ледовитый океан является крупным резервуаром, поддерживающим экологический баланс планеты, и очень важно сохранить эту уникальную экосистему. Очень важно, что крупные российские компании, в том числе “Роснефть”, спонсируют экологические экспедиции в Арктику, очень важные для изучения и сохранения её уникальной природы. “Лукойл” также реализует меры, направленные на повышение энергоэффективности — использование попутного нефтяного газа и сокращение выбросов метана.

Арктика может быть ареной геополитического противостояния в военной сфере и с точки зрения конкуренции за торговые маршруты и природные ресурсы, но важно искать и точки соприкосновения между геополитическими конкурентами. И саммит в Анкоридже даёт такую надежду. Конкуренция в Арктике должна быть справедливой и не наносить ущерба окружающей среде. Стоит деполитизировать работу Арктического совета и попытаться возобновить его работу в полноценном недискриминационном формате. Считаю, что эту тему можно было бы поднять и в ходе саммита на Аляске. Территориальные претензии в Арктике должны рассматриваться обоснованно в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Можно ставить под сомнение, что данный документ был оптимальным, однако другого широко признанного инструмента международного права для разрешения вопросов в регионе на сегодняшний день нет и выработать его крайне сложно с учётом роста противоречий на международной арене. Важно вспомнить о правах коренных народов Арктики, о защите их традиционных промыслов и уникальной культуры, такого рода культурное, гуманитарное сотрудничество может внести свой клад в смягчение противостояния великих держав в Арктике.

Конечно, Россия не должна забывать и о необходимости проецировать в Арктике военную силу. Российские атомные подводные лодки и тяжёлые бомбардировщики, а также ядерный полигон на Новой Земле напомнят любым соперникам о необходимости выстраивать отношения в Арктике на основе диалога и учёта взаимных интересов, а не односторонних подходов, ведущих к нарушению баланса сил в регионе.