﻿Фестиваль «Табтабус» собрал рекордное количество участников

В национальном парке «Смоленское Поозерье» на семейной базе отдыха «Ивашнево» прошел один из знаковых региональных фестивалей в сфере развития ИТ-технологий и бизнеса – «Табтабус». Он собрал более 600 участников из сфер информационного программирования и проектирования, а также предпринимателей и представителей власти.

Главная тема деловой программы «Табтабус — 2025» — развитие креативной экономики и технологий. Одним из ключевых мероприятий фестиваля стало пленарное заседание под названием «Креативная экономика Смоленской области». На нем выступили участники сообщества креативных индустрий, представители отечественной ИТ-индустрии, а также талантливые разработчики.

Так, директор проектов Дивизиона креативной экономики Агентства стратегических инициатив Наталья Хвоенкова рассказала о внедрении стандарта развития креативных индустрий в регионах. Президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий объяснил, как масштабировать бизнес, связанный с креативными индустриями, на примере проекта «Фабрика дизайна». Руководитель лаборатории актуальных технологий MARMA Татьяна Зимба поделилась, как искусственный интеллект и современные технологии помогают в развитии креативных индустрий. Председатель правления Смоленского регионального отделения «Союза дизайнеров России» Олег Симоненков рассказал про дизайн код города Смоленска.

Всего в рамках деловой программы прошло семь круглых столов. 66 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Смоленска поделились своим опытом и приняли участие в обсуждениях актуальных тем.

«Для Смоленской области актуальны новые точки экономического роста, которые будут не только эффективны, но и глубоко связаны с идентичностью региона. Именно поэтому считаю важным делать акцент на креативных индустриях — тех сферах, где бизнес, культура, технологии и творчество соединяются для создания уникальных продуктов и сервисов. Кроме того, наш Президент Владимир Владимирович Путин не раз говорил о необходимости усиления работы по продвижению отечественных брендов, развитию лёгкой промышленности, росту доли креативной экономики и её вклада в общий ВВП страны. Именно поэтому команда Правительства ставит своей целью рост доли креативной экономики до 6% ВВП страны, в том числе за счёт создания территориальной инфраструктуры креативного предпринимательства», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.