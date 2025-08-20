﻿Фестиваль — ярмарка «Сделано в России»

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, и в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств АО «Российский экспортный центр» (далее — АО «РЭЦ») с 28 по 30 августа 2025 года в Пекине, Китайская Народная Республика, проведет масштабный фестиваль-ярмарка «Сделано в России».

Мероприятие приурочено к празднованию значимого для китайской культуры Дня влюбленных Циси и проводится при поддержке Правительства Российской Федерации и Правительства Китайской Народной Республики, что подчеркивает его высокий статус и стратегическую важность для развития двусторонних отношений.

На фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине ожидается участие высокопоставленных представителей органов власти России и Китая. Особым гостем мероприятия станет Камила Валиева — выдающаяся фигуристка, серебряный призер чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов. Фигуристка 28 августа даст старт фестивалю — ярмарке «Сделано в России» эксклюзивным ледовым шоу.

Ее присутствие призвано акцентировать внимание на важности культурного и делового обмена между нашими странами, а также привлечь дополнительный интерес к российским брендам и товарам, представленным на площадке, усиливая их узнаваемость.

Программа «Сделано в России» демонстрирует уникальные качества продукции отечественных производителей — экологичность, надежность и инновационность, формируя высокую ценность отечественного знака качества на международных рынках. Участие спортсменки мирового уровня в таком масштабном событии станет символом силы, таланта и конкурентоспособности России, укрепляя взаимное доверие и сотрудничество между двумя странами.

Фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России. В Пекине будет представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов. Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести продукцию, познакомиться с традициями России.

В дни фестиваля популярные китайские блогеры будут вести прямые эфиры. Благодаря этому миллионы зрителей Поднебесной смогут познакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах «Сделано в России» на местных маркетплейсах.

Узнать больше о «Сделано в России» можно на официальном сайте: https://madeinrussia.com/#popup:infoblock .