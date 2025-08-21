В 2025 году 720 тысяч смолян пройдут диспансеризацию

Жители Смоленской области активно участвуют в ежегодной диспансеризации, организуемой региональными медучреждениями в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По состоянию на текущий момент, почти 275 тысяч взрослых и около 105 тысяч детей уже прошли медицинское обследование, позволяющее оценить состояние здоровья и выявить возможные заболевания на ранних стадиях.

Всего в 2025 году диспансеризацией планируется охватить 720 тысяч жителей региона. Для повышения доступности и комфорта процесса для работающих граждан организованы дополнительные приемы врачей в вечернее время и субботние дни. Помимо стационарных медицинских учреждений, также действуют выездные медицинские бригады, позволяющие пройти профилактический осмотр непосредственно на рабочих местах предприятий и организаций.

«Забота о здоровье населения – один из приоритетов нашей работы. Мы стремимся создать необходимые условия, чтобы жители Смоленской области могли получить качественную медицинскую помощь и сохранить свое здоровье. Для этого постепенно обновляем медицинское оборудование, повышаем квалификацию врачей, внедряем современные методы диагностики и лечения. Проходить диспансеризацию регулярно — значит заботиться о себе и своём будущем», – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Жители области могут пройти осмотр во всех городских поликлиниках Смоленска и центральных районных больницах. Объем исследований определяется индивидуально в зависимости от пола и возраста пациента.