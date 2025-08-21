 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Робот-повар? Что ж такого!

22.08.2025

Мастер-класс «Робот Губкин» дал старт уникальному проекту. Инклюзивный STEM-Центр «Техномикс» стал победителем регионального конкурса молодёжных проектов в номинации «Развитие социальных лифтов» – и вот первый шаг в его реализации.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


В отличие от школьных центров робототехники, «Техномикс» будет ориентирован на детей и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья, но не отрицает и занятия с их здоровыми сверстниками.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Познакомив гостей с предназначением умных машин, библиотекари предложили юным исследователям сконструировать роботов из посудных губок и полосок бумаги. А почему бы и нет?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Впереди ребят ждёт много открытий. Как говорится, STEM успехов!
Марина ХОТУЛЁВА
Фото автора

Опубликовано в категории Приоритеты

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика