Робот-повар? Что ж такого!

Мастер-класс «Робот Губкин» дал старт уникальному проекту. Инклюзивный STEM-Центр «Техномикс» стал победителем регионального конкурса молодёжных проектов в номинации «Развитие социальных лифтов» – и вот первый шаг в его реализации.

В отличие от школьных центров робототехники, «Техномикс» будет ориентирован на детей и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья, но не отрицает и занятия с их здоровыми сверстниками.

Познакомив гостей с предназначением умных машин, библиотекари предложили юным исследователям сконструировать роботов из посудных губок и полосок бумаги. А почему бы и нет?

Впереди ребят ждёт много открытий. Как говорится, STEM успехов!

Марина ХОТУЛЁВА

Фото автора