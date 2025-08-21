﻿Александр Новиков: Бойцы активно участвуют в программе «Герои СВОего времени. Смоленск»

Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» дает возможность ветеранам спецоперации пройти стажировки в органах власти и на предприятиях с последующим трудоустройством по профилю. Об этом напомнил глава Смоленска Александр Новиков.

Направления поддержки участников СВО глава города обсудил с начальником штаба 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии.

«Мы постоянно взаимодействуем с коммерческими организациями, волонтерскими объединениями, которые, в том числе, отправляют гуманитарные грузы. Большую помощь участникам СВО оказывает Правительство региона: по инициативе губернатора Василия Анохина в области реализуется масштабная образовательная программа «Герои СВОего времени.Смоленск». В ней активно участвуют бойцы из Смоленска, получая возможность пройти стажировки в органах власти и на предприятиях с последующим трудоустройством по профилю», — подчеркнул Александр Новиков.

Он подчеркнул, что бойцы ежедневно защищают нас и отстаивают интересы страны. Поэтому мы обязаны делать всё возможное для поддержки военнослужащих.

Фото: Администрация г. Смоленска