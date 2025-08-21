﻿Команда Смоленской АЭС вышла в дивизиональный этап Чемпионата по производственной системе «Росатом» (ПСР)





Производственная система «Росатом» играет ключевую роль в оптимизации процессов и ресурсов, обеспечении безопасности и росте производительности труда.

На Смоленской АЭС завершился локальный тур Чемпионата по применению подходов и инструментов ПСР среди первичных трудовых коллективов (ПТК). Это часть отраслевой программы по активизации и вовлечению линейных руководителей и лидеров ПТК в развитие производственной системы «Росатом».

В производственных соревнованиях приняли участие 610 сотрудников из 82 ПТК. Конкурсная комиссия оценивала вовлеченность команд в бережливое производство и их реальные ПСР-достижения: количество и качество предложений по улучшению, участие в реализации проектов и создании образцов, активность в обучении.

«Я знаю, какая зажигательная атмосфера царит на чемпионате, как увлеченные, целеустремленные участники заинтересованы в достойном результате, – отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – Очень серьезная и трудная работа, главное, что она приносит пользу предприятию».

Очный этап в этом году прошел в новом формате: участники не только отвечали на теоретические вопросы, но и анализировали реальные производственные процессы в цехе централизованного ремонта (ЦЦР).

«Каждый год стараемся разнообразить очный этап. В этот раз впервые команды вышли на производственную площадку – в ремонтно-механические мастерские, наблюдали за испытаниями шлифовальных кругов, проводили хронометраж операций и составляли текущую карту процесса, искали проблемы и представляли пути их решения, – рассказала начальник отдела развития ПСР Елена Спасова. – Благодарим сотрудников ЦЦР за поддержку. В 2026 году планируем привлечь и другие подразделения».

По итогам соревнований третье место заняла команда отдела дефектоскопии металла и технического контроля, второе – представители цеха централизованного ремонта. Абсолютными лидерами стали сотрудники цеха по обращению с РАО.

«Мы основательно готовились: изучили и проанализировали массу материалов, обновили знания по картированию и системе 5С, – отметила лидер команды-победителя, начальник участка ЦОРО Яна Полищук. – С 2022 года наша лаборатория является ПСР-образцом, прошли весь путь от картирования до реализации улучшений. Этот опыт стал нашим главным преимуществом, ведь для нас инструменты производственной системы – не теория, а ежедневная практика. Будем стремиться к победе в дивизиональном этапе, приложим все усилия, чтобы показать достойный результат».

Справочно:

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов на предприятиях атомной отрасли. Её цель – выявление и сокращение всех видов потерь в процессах, увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), на помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, «Ленин»).

Сегодня «Росатом» не только строит атомные электростанции, обеспечивая чистой энергией сотни миллионов людей в десятках стран мира, но и обеспечивает работу логистического каркаса Северного морского пути, выпускает новые материалы, разрабатывает и производит препараты для ядерной медицины.

Лейтмотив юбилейного года определяют три слова: гордость, вдохновение, мечта. Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли. Их вдохновляют достижения предыдущих поколений. Они планируют покорить новые рубежи, расширяя границы возможного.

80-летие отрасли предполагается отпраздновать целым рядом мероприятий, главными из которых должны стать торжественное мероприятие 20 августа в Нижнем Новгороде и Международный форум World Atomic Week, который пройдет 25-28 сентября в Москве.

Управление коммуникаций Смоленской АЭСФото – Григорий Шилин