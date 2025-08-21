﻿Начни День знаний с победы!



Ко Дню знаний проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает спецпроект с образовательными тестами, квизами, играми и викторинами, которые помогут нашим школьникам и студентам не только подготовиться к новому учебному году, но и получить за это призы.

Принять участие в спецпроекте может любой желающий, а образовательные тесты, которые будут появляться на сервисе ежедневно до 15 сентября, помогут ребятам чувствовать себя в учебном тонусе.

Благодаря тематическим заданиям, школьники узнают больше о том, как подготовиться к экзаменам и спланировать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, получат рекомендации по выбору профессии и много дельных советов, которые пригодятся в жизни.

«Проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» — это не только о сегодняшнем дне. Они нацелены на будущее, способствуя развитию личности, лидерских качеств, помогая раскрыть индивидуальность и таланты, выстроить стратегию карьерного роста, — отмечает Губернатор Василий Анохин. – Это особенно важно детям и молодежи, которым предстоит выбрать дело своей жизни. Мы, взрослые, хотим, чтобы этот выбор был осознанным и правильным, для чего создаем необходимые условия, включая ребят в активную познавательную, научную, творческую, общественную деятельность».

В спецпроекте ко Дню знаний массу полезной информации найдут для себя не только школьники, студенты вузов и ссузов, но и взрослые – те, кто хочет освоить новый навык или познакомиться с профессиями, выбирает направление для личного или профессионального развития.

Напомним, что программа развития «Другое Дело» федерального проекта «Россия – страна возможностей» действует в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Она была запущена в июне 2021 года, и к ней уже присоединилось свыше 7 млн человек.

Участники программы получают баллы за свою личную активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтёрстве, творчестве, менторстве и других направлениях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых – профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнеров и многое другое. Чем больше баллов, чем активнее молодой участник, тем крупнее будет его бонус.

Также у программы развития «Другое Дело» свыше 600 партнеров, среди которых министерства, некоммерческие организации и крупные компании, в том числе АО «Россельхозбанк», Фонд Росконгресс, Роскосмос, Сбер, «МойОфис», ДОМ.РФ, «Норникель», «Сибур», «Честный знак», «Я – профессионал», VK и другие.