﻿Смоленские лесопожарные преодолели в патрулях почти 15 тысяч километров

Лесопожарная служба Смоленской области подвела промежуточные итоги своей работы с начала пожароопасного сезона, когда лесные массивы оказываются наиболее подвержены риску возгорания.

Специалисты Лесопожарной службы трудятся круглосуточно, применяя современные методы мониторинга и защиты природы. Они используют спутниковые системы, камеры видеонаблюдения, беспилотные аппараты и авиационную разведку для выявления очагов горения и оперативного реагирования. Основное оружие борьбы с огнём — мобильная группа быстрого реагирования, осуществляющая регулярные патрулирования лесов и оперативную ликвидацию возгораний ещё на начальной стадии.

Помимо технической оснащённости огромную роль играет профилактика нарушений среди посетителей леса. Ведь именно по вине человека происходят около 99% лесных пожаров, поэтому специалисты регулярно проводят информационные встречи и разъяснения среди отдыхающих, предупреждая их о возможных последствиях беспечного обращения с огнём.

За текущий пожароопасный период работниками Лесопожарной службы зафиксировано следующее:

— Выявлено 1504 термоточки, сигнализирующих о возможном возникновении пожара.

— Совершен 31 полет самолета C-182, позволивший обнаружить 60 случаев природного возгорания.

— Осуществлены 84 выезда мобильной группы патрулирования общей протяженностью около 15 тыс. км, что равно расстоянию от Москвы до Владивостока и обратно.

— Проведено 163 информативных беседы с населением, целью которых было повышение уровня ответственности и осведомленности граждан.

— Предотвращено 8 серьезных лесных пожаров, ставивших под угрозу сохранность лесного фонда государства.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, незамедлительно сообщите о нем по бесплатному номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (бесплатно), единому номеру экстренных служб 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».

«Благодаря работе опытных специалистов и применению современных технологий удаётся сохранять уникальные экосистемы смоленских лесов, защищая нашу природу от губительных последствий огня. В прошлом году для нужд лесопожарной службы за счет средств федерального бюджета было закуплено 8 единиц техники. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» продолжим оснащать ее необходимой спецтехникой и оборудованием», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Изображение сгенерировано нейросетью