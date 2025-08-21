﻿Эксперты Концерна «Росэнергоатом» зафиксировали положительные практики в ходе проверки качества ремонта энергоблока №1 Смоленской АЭС





Проверки качества ремонтных кампаний на АЭС России – обязательный элемент системы контроля эксплуатирующей организации для обеспечения безопасности и надежности работы энергоблоков.

Комиссия Концерна «Росэнергоатом» завершила плановую проверку качества ремонтной кампании на энергоблоке №1 Смоленской АЭС. По итогам пятидневного аудита ремонт признан выполненным на оценку «хорошо» с соблюдением всех требований безопасности.

Проверку провели представители центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», Балаковской, Калининской и Ленинградской АЭС, генеральной подрядной организации – Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт». Они проанализировали отчетную ремонтную документацию, оценили состояние оборудования, организацию рабочих процессов и квалификацию персонала.

«Качественный ремонт – залог безопасной эксплуатации энергоблоков в дальнейшем и надежной поставки электроэнергии потребителям, – подчеркнул председатель комиссии, заместитель директора департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС Концерна «Росэнергоатом» Константин Галанцев. – Проверка показала, что на Смоленской АЭС ремонтные работы выполнены в полном объеме и на хорошем уровне. При выполнении обходов реакторного, турбинного отделений и машинного зала отмечен эксплуатационный порядок и чистота рабочих мест и помещений. Все наши замечания были приняты и в большинстве своем оперативно устранены».

По оценке комиссии, в ходе ремонта полностью выполнены запланированные работы по обслуживанию, диагностике и модернизации оборудования, в том числе работы по управлению ресурсными характеристиками реактора. Это сложные технологические операции, заключающиеся в коррекции геометрии графитовых колонн, изменившейся со временем, и возвращении их в проектное состояние.

«Особенно важно, что мы не только достигли целевых показателей по качеству, но и без ущерба для безопасности оптимизировали сроки ремонта почти на 19 суток – с 90 до 71,1 – благодаря четкому и детальному планированию, использованию инструментов производственной системы «Росатом» и слаженному взаимодействию с подрядными организациями», – отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Андрей Писков.

Эксперты в итоговом акте зафиксировали несколько положительных практик, полезных для других АЭС. Это, к примеру, использование защитного экрана, обеспечивающего защиту персонала от стружки и отлетающих предметов при работе на фрезерном станке; специальный «трубный захват», применяемый при ремонте глубокозалегающих под землей насосов артезианских скважин и сокращающий время нахождения сотрудников в потенциально опасной зоне; способ подключения ремонтного пульта к системе контроля, управления и диагностики ИТ-14, исключивший риск получения электротравм.

Напомним, что ремонтная кампания на энергоблоке №1 Смоленской АЭС проходила с 10 мая по 20 июля 2025 года. В настоящее время все три энергоблока атомной станции работают в штатном режиме.

Справочно:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), на помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, «Ленин»).

Сегодня «Росатом» не только строит атомные электростанции, обеспечивая чистой энергией сотни миллионов людей в десятках стран мира, но и обеспечивает работу логистического каркаса Северного морского пути, выпускает новые материалы, разрабатывает и производит препараты для ядерной медицины.

Лейтмотив юбилейного года определяют три слова: гордость, вдохновение, мечта. Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли. Их вдохновляют достижения предыдущих поколений. Они планируют покорить новые рубежи, расширяя границы возможного.

80-летие отрасли предполагается отпраздновать целым рядом мероприятий, главными из которых должны стать торжественное мероприятие 20 августа в Нижнем Новгороде и Международный форум World Atomic Week, который пройдет 25-28 сентября в Москве.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Григорий Шилин