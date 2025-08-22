Губернатор Василий Анохин объявил победителей конкурса лучших проектов ФКГС

Смоленская область в числе победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Лучшие проекты представили Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск. Результаты были объявлены во время церемонии награждения на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

Смоленщина уже не раз принимала участие в этом конкурсе и одерживала победу. Направленные средства позволили реализовать 14 проектов, еще три инициативы находятся в стадии завершения. Суммарно в регион было направлено свыше 1 млрд руб.

Все проекты рассматривала экспертная комиссия. Она оценивала качество проработки архитектурных и планировочных концепций, сохранение историко-культурного наследия и природного ландшафта, а также применение экологически безопасных строительных материалов. Итоговый отбор победителей провела Федеральная конкурсная комиссия под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина. (https://t.me/mkhusnullin)

Вкратце о проектах-победителях:

• В Ельне проведем благоустройство улицы Первомайской. Проект получил название «Новая ветвь развития города».

• В Дорогобуже благоустроим улицы Пушкина, Вала и центральную площадь.

• Благоустройство ландшафтного парка «Физкульт – берег» проведем в Рославле.

• Продолжим обновление юго-западной части городского парка имени Федора Солнцева в Гагарине.

• Проект «Набережная зона, тропа здоровья «Атом парк-3» реализуем в Десногорске.

– От лица смолян благодарю Минстрой России, главу ведомства Ирека Энваровича Файзуллина и членов жюри конкурса. При поддержке Минстроя продолжим работу по созданию комфортных условий для наших жителей, – выразил признательность Василий Николаевич Анохин .