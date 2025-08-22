﻿В святой обители



В день памяти Собора Смоленских святых, который Православная церковь отмечает 3 августа, автобус с детьми, родителями и коллективом детского сада «Радость моя» отправился в необычное путешествие в Свято-Троицкий Болдинский монастырь. Из окон дети жадно всматривались вдаль: перед ними открывался простор тихих полей и тенистых лесов.

Прибыв в Болдино, путники оказались во власти древней истории и духовного покоя. В стенах Свято-Троицкого мужского монастыря гостеприимный иеромонах Пётр встречал гостей улыбкой и словами приветствия. Его рассказ звучал мягко, словно мелодичный звон старинных колоколов, повествуя о святости места и подвигах местных подвижников веры.

С благоговением собравшиеся слушали историю святого Герасима Болдинского и его ученика Аркадия. Вместе совершили краткий молебен у драгоценных мощей, источающих благодать. Желающие прикоснулись устами и сердцем к мощам угодников Божьих и чудотворной иконе Казанской Божией Матери, почувствовав незримое присутствие Небесного Царства.

Особо ценным элементом экскурсии стало знакомство ребят с памятниками природы и архитектуры, связанными с историей монастыря. Так, например, они увидели «потомка» знаменитого старинного дуба, в котором жил подвижник. Дети поднялись на звонницу, откуда открылся захватывающий дух вид на красоту русской земли с высоты птичьего полета.

В священных пределах Болдина наши сердца наполнялись умиротворением, разум обогащался знаниями, душа же получила истинное наслаждение от встречи с вечностью.

Подобные мероприятия важны для развития любви к своему краю, углубления знаний о его богатой истории и культурного наследия, а также укрепления патриотических чувств среди дошкольников. Регулярные посещения подобных объектов создают устойчивый интерес к изучению собственной истории и способствуют формированию осознанного отношения к культуре своего народа.

Эта поездка состоялась в рамках реализации регионального грантового социально значимого проекта «Звон Победы» и была организована туристической компанией «Любой каприз», которая предоставила комфортабельный автобус.

Наталья КУЗЬМИНА

Фото участников поездки