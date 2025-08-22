﻿В Смоленской областной стоматологии завершился ремонт

Подошли к концу ремонтные работы в Смоленской областной клинической стоматологической поликлинике, также сюда было закуплено новое оборудование. Обновление и оснащение учреждения проведено за счет средств областного бюджета.

Ремонтные работы прошли на втором этаже лечебно-профилактического отделения поликлиники, в частности, в терапевтическом, пародонтологическом, физиотерапевтическом кабинетах и ординаторской. Также обновление коснулось коридоров, зала ожидания и центральной лестницы учреждения, в ряде помещений были капитально отремонтированы системы водоснабжения и канализации.

Кроме того, в поликлинику закуплено и установлено новое современное оборудование: облучатель-рециркулятор, фармацевтический холодильник, апекслокатор, стоматологическая установка, электрокоагулятор. Проведены монтажные работы по установке уличного видеонаблюдения на фасаде здания.

«Реализовали проект по ремонту одного из ключевых учреждений здравоохранения региона, которое посещают жители всей Смоленской области. Уверен, что пациентам поликлиники станет значительно удобнее и комфортнее, а качество медицинской помощи повысится. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь нашим медицинским учреждениям, в том числе, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.