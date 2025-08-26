Буклеты о колокольном звоне раздали прихожанам

19 августа, в день Преображения Господа нашего Иисуса Христа, по благословению благочинного Сафоновского округа иерея Сергия Чайкина, в городе Сафоново стартовала информационная акция «Колокольный звон на Руси». Акция проходит в рамках реализации регионального гранта, который получило Сафоновское благочиние за социально значимый проект «Звон Победы».

Информационные мероприятия включают в себя раздачу цветных буклетов, в которых можно найти ёмкую информацию об искусстве и традиции колокольного звона на Руси.

Горожанам и прихожанам храма Рождества Христова буклеты раздавали ребята из воскресной школы «Вифлеемская звезда». Создание и издание информационного материала было осуществлено в сотрудничестве с Центром социально-правовой информации МБУК «Сафоновская РЦБС».

При распространении буклетов руководитель воскресной школы Михаил Зеленков и воспитанники говорили с людьми о том, что колокольный звон стал неотъемлемой частью Русской культуры, символом духовной жизни народа, воплощением его веры и традиций.

