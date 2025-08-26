Губернатор Василий Анохин – о росте популярности рабочих профессий среди молодежи

Почти 9,5 тысяч молодых людей в этом году решили поступать в учреждения среднего профессионального образования региона. Некоторые колледжи уже завершили прием документов и подвели предварительные итоги приемной кампании.

Наиболее востребованы направления архитектуры и дизайна, лабораторной диагностики, коррекционной педагогики в начальном образовании, операционной деятельности в логистике. Популярны также такие профессии как помощник машиниста, оператор информационных систем и ресурсов, проводник на железнодорожном транспорте, ювелир, сварщик.

– До 1 сентября работодатели заключат договоры с абитуриентами, которые откликнулись на предложения работодателей о целевом обучении. Для студентов, планирующих трудоустройство на государственные и муниципальные предприятия, мы ввели дополнительные меры поддержки. С этого года ежемесячные выплаты увеличены. Для обучающихся с первого по предпоследний курс — до 5 тыс. рублей, для выпускников — до 6 тыс. рублей, – рассказал Губернатор.

Завершился прием в колледжи и техникумы, которые являются образовательными центрами федерального проекта «Профессионалитет». В Смоленской области это Смоленская академия градостроительства и архитектуры, Смоленская академия профессионального образования, Смоленский базовый медицинский колледж им. К.С. Константиновой. Сегодня у нас созданы три отраслевых кластера — в сферах строительства, машиностроения, медицины. Они объединяют образовательные учреждения и компании-партнеры. С 1 сентября начнут функционировать еще два кластера — химии и сельского хозяйства. В 2026 году будет создан еще один кластер — в отрасли педагогики.

Не все учебные заведения закрыли набор на бюджетные места. Прием документов продолжается. Подробную информацию можно узнать по телефонам Единой справочной службы по вопросам приемной кампании в системе профессионального образования Смоленской области: (4812) 22-93-73.