Губернатор Василий Анохин рассказал о проекте «Пушкинская карта»

Почти четыре года по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина (https://t.me/news_kremlin) работает проект для нашей молодёжи «Пушкинская карта». Сейчас в Смоленской области к нему подключено свыше 100 учреждений культуры и отдыха, включая музеи, театры, кинотеатры, Дома культуры и многие другие.

Благодаря проекту молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно получить билеты в учреждения культуры. В настоящее время «Пушкинской картой» пользуются более 80 тысяч смолян, которые за этот год приобрели свыше 30 тысяч билетов на сумму 9,8 млн рублей. Номинал карты – 5000 рублей.

Афишу мероприятий, которые можно посетить с помощью карты, можно найти на сайте Культура.РФ в специальном разделе. В этом году в нее включено более 5200 мероприятий. Ежемесячно учреждения культуры занимаются расширением репертуарного плана.

Если у вас еще нет «Пушкинской карты», то оформить ее можно через портал «Госуслуги». (https://culture.gosuslugi.ru/)