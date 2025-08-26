Смоленская область активно включится в проект «СВОи. Разговоры с Героями»

Команда проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Обществом «Знание» и программой развития для участников специальной военной операции «Время героев» разработала спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» в формате серии видеоинтервью.

Важно, что это не академическое изложение историй, а пример живого, искреннего разговора, на который могут опереться педагоги при подготовке собственных мероприятий. При этом темы, которые поднимают герои в интервью, – это честные ответы на реальные вопросы подростков, личные рассказы, живой человеческий опыт. Через истории о боевых операциях и экстремальных ситуациях герои объясняют, что такое любовь к Родине, патриотизм, героизм и внутренняя мотивация.

«Я твёрдо уверен, что настоящие патриоты воспитываются на реальных примерах. Наши дети, молодёжь должны знать и уважать историю Отечества, своей малой Родины, гордиться победами и достижениями своих земляков, равняться на их подвиги и героические поступки. Сегодня это одна из первостепенных наших задач, — говорит Губернатор Василий Анохин. – Поэтому мы стараемся максимально активно включать в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, чтобы благодаря живому общению с ними ребята понимали, на каком рубежном этапе находится сегодня Россия, проникались чувством ответственности. Не сомневаюсь, что проект «СВОи. Разговоры с Героями» поможет усилить эту работу».

Команда «Флагманов образования» также приглашает и смолян поделиться своими историями и кадрами, чтобы вдохновить всю страну. Для этого нужно заполнить форму по ссылке: https://clck.ru/3NgCFC: указать в анкете регион, населенный пункт, название образовательной организации, класс или курс, рассказать о герое встречи, самых интересных вопросах и приложить ссылку на фотографии. Истории будут размещены в официальных соцсетях проекта, чтобы об этом опыте узнали не только коллеги, но и все жители страны.