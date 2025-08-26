Телеграм-канал Василия Анохина вошёл в число самых цитируемых в стране

Рейтинг подготовили специалисты «Медиалогии». В исследовании учитывали цитируемость каналов в СМИ за период с 1 по 31 июля.

Телеграм-канал губернатора Смоленской области занял 29 место. Соседями Василия Анохина в рейтинге стали, например, директор Департамента информации и печати МИД Роcсии Мария Захарова и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Наибольшие охваты в канале главы нашего региона в июле собрали публикации об атаках БПЛА — почти миллион просмотров при 42 тысячах подписчиков.