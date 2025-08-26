﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Рабочие встречи на столичных площадках.

В Москве Губернатор Василий Анохин провёл ряд встреч и переговоров по актуальным вопросам социально-экономического развития области.

Ключевыми темами обсуждения с Министром сельского хозяйства России Оксаной Лут стало развитие сельских территорий и достижения регионального агропромышленного комплекса. Губернатор представил Министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта города Починка в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В планах – реконструкция стадиона, строительство детского сада на 150 мест, строительство блочно-модульной котельной, капитальный ремонт средней школы №2, закупка нового оборудования для районной больницы, благоустройство детской площадки. Также Василий Анохин рассказал о строительстве жилья для профессорско-преподавательского состава сельскохозяйственной академии в Смоленске. Уже в этом году новоселье отпразднуют 57 семей. На эти цели из федерального бюджета область получит дополнительно более 200 млн рублей.

«С Москвой наш регион связывают деловые и дружеские отношения. Мэр столицы Сергей Собянин постоянно оказывает поддержку нашему региону и тепло отзывается о смолянах», — прокомментировал Губернатор итоги деловой встречи с Московским градоначальником, на которой обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в сферах транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Правительство Москвы планирует направить в областной центр дополнительные трамваи: по 10 единиц в этом и следующем году. Кроме того, будет оказано содействие в поддержке и ремонте очистных сооружений в Гагарине.

Встречаясь с заместителем председателя Совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры» Сергеем Носенко, Глава региона обсудил уже достигнутые результаты сотрудничества и «сверил часы» по реализации дальнейших совместных планов. Холдинг, чьи бренды «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение», «Птичье молоко» и многие другие широко известны, особое внимание уделяет развитию собственной сырьевой базы. Ожидается, что инвестиционный проект, который инвестор хочет реализовать в нашей области, позволит обеспечить кондитерские фабрики холдинга экологически чистым сырьем, увеличить объемы поставок. Его запуск станет важным вкладом в развитие экономики Смоленской области.

Позитивные преображения на Дорогобужской земле.

Во время рабочей поездки в Дорогобужский муниципальный округ Василий Анохин вместе с вице-президентом компании «Акрон» Владимиром Кантором и Генеральным директором компании «Дорогобуж» Владимиром Куницким оценил реализацию проектов по совершенствованию социальной инфраструктуры.

Инвестиции предприятия в ремонт и оснащение Центральной районной больницы составили 122 млн рублей. Открыты новые отделения хирургии и реанимации с современным операционным блоком, установлено современное оборудование, построена вертолетная площадка санитарной авиации. Сейчас ведутся работы на остальных этажах лечебного корпуса. Предстоит обновить приемное, рентгенологическое, неврологическое, акушерско-гинекологическое и терапевтическое отделения. Кроме этого запланирован и капитальный ремонт детского отделения, на что предприятие направит еще 20 млн рублей.

Порядка 88 млн рублей компания «Дорогобуж» вложила в развитие Верхнеднепровского технологического техникума, который теперь становится базовой организацией образовательно-производственного кластера «Химические технологии». Здесь заменены инженерные сети, обновлены учебные аудитории, производственные мастерские, лаборатории, спортивный зал. Благоустроена территория, построена современная баскетбольная площадка. «В новом учебном году более 470 студентов будут получать здесь востребованные рабочие профессии и специальности. Техникум примет 110 первокурсников. Больше половины из них заключили целевые договоры с градообразующим предприятием. Это гарантирует молодым людям прохождение практики, трудоустройство и адаптацию на производстве под руководством опытных наставников», — сообщил Василий Анохин.

Масштабная реконструкция проведена и в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка, инвестиции в который превысили 43 млн рублей. Ещё 17 млн рублей предприятие вложило в обустройство нового сквера, посвящённого 60-летию завода. Для комфортного отдыха жителей оборудованы пешеходные дорожки и мостик, установлены скамейки, беседки и качели, создано декоративное озеленение с газонами, цветочными клумбами, деревьями и кустарниками, появились современные светильники.

Компания не оставляет без своего попечения и Центр отдыха «Ласточка», в котором за 5 летних смен успели отдохнуть около 700 ребятишек. Только в этом году на свои средства предприятие построило четыре новых жилых домика, медицинский пункт и спортивные сооружения. Важно, что теперь лагерь сможет принимать детей круглый год.

«Рад, что дети замечают, как меняется округ, а главное – строят планы на будущее в родном регионе, — поделился впечатлениями Василий Анохин. – Со стороны Правительства продолжим поддерживать инициативы, направленные на укрепление здоровья, образование и воспитание нашей молодежи».

Закрепляя участие предприятия в развитии социальной сферы округа, Губернатор в ходе визита подписал с Генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Яковлевичем Куницким Соглашение о дальнейшем социальном партнерстве между Правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж».

Новый облик малых городов.

Вместе с командой Губернатор работал на X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который в этом году проходил в Казани.

Выступая на пленарном заседании Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин отметил успехи в изменении облика и качества жизни малых городов страны. Смоляне в этой работе также стараются не отставать. Как сообщил Василий Анохин, только за прошлый год в регионе обновили 76 объектов, а за 5 лет их количество превысило 750: «Для нас важно сделать Смоленщину местом, где людям комфортно жить, работать и отдыхать».

В ходе дискуссии, которую провел Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, состоялся обмен опытом успешных практик формирования комфортной городской среды. В реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» активно участвует и наш регион.

«Благодаря этому мы обновляем общественные территории, учреждения социальной сферы в наших городах и поселках. В этом году в рамках проекта также совершенствуем дорожную инфраструктуру. На ее содержание, ремонт и строительство выделено почти 13 млрд рублей, — подчеркнул Василий Анохин. – Для совершенствования этой работы учтем успешный опыт коллег и мнение экспертов, которые приняли участие в мероприятии».

С заместителем генерального директора института развития ДОМ.РФ Денисом Филипповым обсудили результаты нашей совместной работы и планы взаимодействия. При поддержке компании в прошлом году начали строительство техношколы «Феникс» в Печерске на 726 мест. Порядка 109 млн рублей ДОМ.РФ направила на благоустройство Реадовского парка в Смоленске.

«При содействии компании в оборот вовлечено более тысячи га федеральных земель, где возможно строительство более 520 тыс. квадратных метров жилья. Из них больше 340 га передано под строительство домов для многодетных семей. Это почти 68 тыс. квадратных метров нового жилья», — рассказал Губернатор ещё об одном направлении взаимодействия. В ближайших планах – сотрудничество по вопросам сохранения культурного наследия, обновления лифтового хозяйства, программам лизинга.

Исторический результат.

Пять наших городов стали победителями Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – Дорогобуж, Десногорск, Ельня, Рославль и Гагарин. Это исторический для нашей области результат. Церемония награждения состоялась в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

В Дорогобуже будут благоустроены улица Пушкина, Вал, центральная площадь, в Рославле – ландшафтный парк «Физкульт – берег», а в Ельне – улица Первомайская. Продолжится обновление юго-западной части городского парка имени Фёдора Солнцева в Гагарине. Проект «Набережная зона, тропа здоровья «Атом парк-3» реализуют в Десногорске.

Благодаря федеральному финансированию на реализацию проектов-победителей будет направлено 500 млн рублей.

Татьяна Напреева