﻿Смоленскую область впервые представят на туристической выставке в Китае

В сентябре наш регион примет участие в Международной туристической выставке «China International Tourism Industry Expo 2025» в Гуанчжоу. Смоленская область будет представлена на общем стенде России под брендом «Discover Russia», что позволит познакомить китайских туристов с культурным и историческим наследием нашего края.

Китай является одним из ключевых рынков для российского туризма – в прошлом году Россию посетило более 1,2 миллиона гостей из Поднебесной. Интерес к Смоленской области растёт: студенты из Китая, обучающиеся в наших вузах, всё чаще интересуются местными достопримечательностями и необычными туристическими маршрутами.



«Участие в выставке – важный шаг в развитии туризма региона. Мы хотим показать всё многообразие Смоленщины: её богатую историю, уникальные памятники и, конечно, гостеприимство жителей», – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Фото: Никита Ионов / «РП».

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Участие Смоленской области в туристической выставке в Китае открывает новые перспективы для продвижения региона на международной арене. Китайский рынок отличается высоким интересом к культурно-историческим маршрутам, а Смоленщина обладает уникальными возможностями в этой сфере – от древних храмов и крепостных сооружений до событийных форматов, связанных с памятными датами российской истории. Особое значение имеет то, что Смоленская область будет представлена в составе национального стенда «Discover Russia». Это не только повышает престиж региона, но и позволяет интегрировать его в масштабную стратегию страны по развитию въездного туризма. Опыт взаимодействия с китайскими студентами в смоленских вузах показывает: интерес к локальным достопримечательностям уже существует, и важно закрепить его через системную работу с туристическим сообществом Китая.</p><p>Для региона участие в таких мероприятиях означает не только рост туристического потока, но и новые возможности для развития инфраструктуры, малого бизнеса и образовательных проектов, связанных с культурным обменом. Это шаг к тому, чтобы Смоленская область стала узнаваемым и востребованным направлением для путешественников из Азии.