В Смоленской области запустили проект «Добрый доктор»

При поддержке Губернатора Смоленской области Василия Анохина и председателя Общественной организации «Врачебная палата» Натальи Аксёновой в регионе успешно реализуется проект «Добрый доктор». Его главная цель – решение проблем доступности медицинских услуг для жителей сельской местности.

В рамках проекта «Добрый доктор» жители Хиславичского округа получили возможность пройти осмотр у узких специалистов на базе ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ». При поддержке Министерства здравоохранения Смоленской области была организована доставка жителей отдаленных населенных пунктов до ЦРБ. Прием вели врачи различных специальностей: онколог, невролог, травматолог, кардиолог, офтальмолог. Консультации проводили как специалисты из Смоленской области, так и члены Врачебной палаты, а также сотрудники Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Всего в этот день было принято и осмотрено 95 человек. Благодаря передвижному комплексу с флюорографической и маммографической установками, предоставленной Министерством здравоохранения Смоленской области, Среди них 62 женщины прошли процедуру маммографии, способствующую раннему выявлению онкологических заболеваний. В рамках комплексного обследования каждому пациенту были выполнены стандартные диагностические процедуры: электрокардиограмма и биохимический анализ крови.

Вместе с командой проекта «Добрый доктор» Хиславичскую ЦРБ посетил юрист, который провел консультации для участников СВО и других граждан.

В постоянном формате проект предусматривает организацию дистанционного медицинского сопровождения жителей трех административных округов региона: Хиславичского, Монастырщинского и Велижского.

«Мы постоянно работаем над созданием доступной и качественной системы здравоохранения. Ранняя диагностика заболеваний играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан. Проект «Добрый доктор» поможет жителям отдаленных сел и деревень регулярно консультироваться с врачами-специалистами», — прокомментировал губернатор Смоленской области Василий Анохин.