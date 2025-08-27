﻿Дальневосточная Победа





Третьего сентября наша страна отмечает ещё одну юбилейную историческую дату, день воинской славы России – 80-летие Великой Победы Красной Армии над милитаристской Японией. Это праздник не только для дальневосточников и тихоокеанцев, а всего нашего народа. Сокрушительный разгром врага на дальних рубежах, не только убедительно доказал бесспорное военное и моральное превосходство Советского Союза и поставил мощный финальный аккорд в завершении Второй мировой войны, но и восстановил историческую справедливость – освободил и вернул ранее захваченные Японией территории России и других стран.

Отношения между нашей страной и страной восходящего солнца складывались очень непросто. В 1904 году Япония напала на Российскую империю. Позднее, в 1918-1925 годах японцы участвовали в интервенции в Россию, оккупировав Приморье, Приамурье и Забайкалье и установив там жестокий оккупационный режим, в 1930-е высаживались на Камчатке и занимались нелегальным промыслом рыбы. В 1938-1939 годах японские войска совершили агрессию в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол.

Красная Армия остановила агрессора, однако он продолжал вынашивать планы колониальной экспансии по разделению СССР с нацистской Германией. В соответствии с ними Японии должны были отойти Восточная Сибирь и Приамурье. На Урале и Западной Сибири захватчики планировали создать «серую зону», неприспособленную для жизни и выселить туда на верную смерть 85% советского населения.

Вместе с этим Япония не прекращала провокации на нашей границе. В декабре 1941 года были затоплены 4 и захвачены 2 советских транспортных судна, в 1942 году японцы нарушили границы СССР 123 раза, а в 1943 году – 414 раз. Тогда же, в 1943 году, японские власти перебросили в Советский Союз 2 банды и 140 шпионов. С 1941 по 1945 год были задержаны 178 и потоплены 18 советских торговых судов. Своими постоянными провокациями на границе милитаристская Япония пыталась выявить подходящий момент для удара по СССР, а в июле 1944 года премьер-министр Койсо Куниаки заявил, что «Япония будет продолжать укреплять свои связи с Германией для достижения общих военных целей». Кроме этого командование Квантунской армии было готово применять против нашей страны бактериологическое оружие, которое активно разрабатывалось, а также испытывалось на мирном населении Китая.

Кстати, ещё до начала Второй мировой войны японские войска начали возводить в районе границы СССР и союзной ему Монголии 17 укрепрайонов, а в них порядка 4,5 тысяч долговременных огневых сооружений. Японское командование рассчитывало удерживать их не менее полугода.

Однако благодаря боевому опыту, полученному в Великой Отечественной войне, мужеству, самоотверженности и несгибаемому духу наших солдат, Красная Армия нанесла милитаристам сокрушительное поражение и одержала молниеносную победу.

Перейдя 9 августа 1945 года в наступление, советские войска уже к концу месяца разоружили Квантунскую армию и местные коллаборационистские формирования, а также высадили десанты на Сахалине и Курильских островах. Уже 3 сентября маршал Василевский доложил в Москву о завершении кампании.

Потери японцев в боях превысили 700 тысяч человек, из которых около 640 тысяч – пленными, в то время как безвозвратные потери Красной Армии составили 12 тысяч военнослужащих.

Дальневосточная Победа не только полностью изменила политическую карту Тихоокеанского региона, вернув в состав СССР Сахалин и Курилы, восстановив суверенитет над Беринговым, Охотским и частью Японского моря. Она заложила предпосылки для государственного суверенитета Китая и Кореи, избавила мир от угрозы бактериологической войны, сорвав преступные планы японского милитаризма.

За проявленные героизм и стойкость многие советские воины были награждены орденами и медалями, 93 человека удостоены звания Героя Советского Союза, все участники сражений – медалей «За победу над Японией».

Свой вклад в Победу над врагом внесли и смоляне.

В их числе был и уроженец деревни Вербово Смоленского уезда лейтенант, а впоследствии адмирал Владимир Матвеевич Леоненков. Командуя минно-торпедной боевой частью сторожевого корабля «Зарница» Северной Тихоокеанской флотилии, он участвовал в морских десантах в порты Торо и Маока и за эти бои был награждён медалью «За отвагу».

Родившийся в деревне Поречено Поречского уезда, Семён Павлович Иванов в июне 1945 года в звании генерала-полковника был назначен начальником штаба Главного командования советских войск на Дальнем Востоке. За лето под его руководством была тщательно подготовлена операция по разгрому Квантунской армии. За умелое руководство войсками, образцовое выполнение боевых заданий в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции и за достигнутые успехи Семёну Павловичу Иванову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 2023 году Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым День воинской славы 3 сентября объявлен Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).