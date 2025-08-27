﻿Смоленская АЭС продемонстрировала успехи в цифровизации производственной системы





По итогам 2025 года атомной станции предстоит подтвердить полученный ранее статус «Цифровое ПСР-предприятие».

На Смоленской АЭС состоялся тематический предвизит – один из этапов подготовки к развивающей партнерской проверке качества производственной системы «Росатом» (РППК). Эксперты в области бережливых технологий, операционной эффективности и цифровизации отрасли: представители профильного департамента Концерна «Росэнергоатом», АО «ПСР» и ЧУ «Цифрум» – побывали на производственных площадках, чтобы оценить прогресс в семи цифровых ПСР-образцах, созданных на предприятии.

Напомним, что высокий уровень развития ПСР-образцов – необходимое условие для подтверждения статуса «Цифровое ПСР-предприятие», а именно успешной интеграции принципов бережливого производства с информационными технологиями. Смоленская АЭС лидирует среди атомных станций с РБМК в применении цифровых решений и выступает источником лучших практик в ряде направлений.

На встрече с экспертами смоленские атомщики показали, как цифровые решения реализованы в управлении эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом энергоблоков, лабораторными работами, обращением с ядерным топливом, движением материально-технических ценностей, а также в прогнозировании продаж на оптовом рынке электроэнергии и мощности. По мнению команды предвизита, в текущих результатах прослеживается положительная динамика.

«На Смоленской АЭС достаточно зрелые, оптимизированные процессы, это как раз благоприятно для внедрения цифровых решений, – считает директор проекта АО «ПСР» Кирилл Прохоренков. – У коллектива – здравый подход к рациональности, экономическому обоснованию, применению информационных технологий, их синхронизации с принципами бережливого производства. Мне особенно понравилась реализация образца по обходам оборудования, благодаря дивизиональному ИТ-проекту «ТОРЭКС» здесь достигнута прозрачность процессов. Обходчики четко понимают маршрутизацию и свои функции, а управленческий персонал оперативно реагирует на возникающие отклонения. Важно не останавливаться на достигнутом, смотреть на привычное под иными ракурсами, ведь философия производственной системы «Росатом» заключается в непрерывных улучшениях».

Ожидается, что итоговая РППК, которая определит статус предприятия в рамках программы цифровой трансформации госкорпорации «Росатом», состоится в первом квартале 2026 года.

«Предвизит показал, что мы на правильном пути. Благодарим коллег за методологическую поддержку и рекомендации по улучшениям. Сейчас мы сосредоточены на безусловном выполнении всех качественных и количественных показателей, что станет основой для успешного прохождения РППК и подтверждения статуса «Цифровое ПСР-предприятие» на бронзовом уровне, будем стремиться к максимальным результатам», – отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Антон Чуканов.

Справочно:

Сегодня Россия осуществляет курс на обеспечение технологической независимости. И в этом процессе Росатом – одно из главных действующих лиц и центр компетенций. Госкорпорация целенаправленно формирует цифровую повестку будущего, развивает широкий спектр цифровых решений для реального сектора и формирует новое качество городской среды.

Цифровая стратегия Росатома соединяет воедино интересы человека, приоритеты страны, задачи атомной отрасли и перспективы IT-рынка России.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов на предприятиях атомной отрасли. Её цель – выявление и сокращение всех видов потерь в процессах, увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции.

Цифровые ПСР-образцы – проекты улучшения производственных процессов с помощью цифровых инструментов.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Григорий Шилин