Василий Анохин: Семьям, в которых рождается третий и последующие дети, помогаем с погашением ипотеки.

В дополнение к федеральной выплате в этом году в Смоленской области ввели региональную в размере до 550 тысяч рублей. Этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи.

В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, (https://t.me/news_kremlin) многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита из федерального бюджета. Это максимальный размер выплаты, он зависит от оставшейся суммы невыплаченного долга.

Такое же условие касается и региональной выплаты. Ее могут получить родители, у которых с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года родится третий и последующий ребенок. Размер помощи также будет определяться от суммы невыплаченного долга и может составить до 550 тысяч рублей.

Подать заявление можно через портал Госуслуг или банк, где оформлен ипотечный договор. Оператором программы выступает АО «ДОМ.РФ». Все вопросы можно задать сотрудникам Консультационного центра АО «ДОМ.РФ» по телефону горячей линии 8-800-755-55-55. Проверить статус обращения можно самостоятельно на портале (https://xn--h1alcedd.xn--d1aqf.xn--p1ai/) Консультационного центра.

– Всего в настоящее время в Смоленской области проживает более 8,6 тысяч многодетных семей. Для них действует более 40 мер социальной поддержки, – сказал губернатор Смоленской области Василий Николавич Анохин.