В регионе продолжают обновлять игровые зоны для детей





Уже обустроено 29 новых игровых площадок из запланированных 39. Они появились в 14 муниципальных округах региона, а также Смоленске и Десногорске.

Среди установленных объектов выделяются уникальные научные зоны «Космодром детства», предназначенные для привлечения внимания детей к научным знаниям.



Новые и современные площадки установлены в Кардымовском, Рославльском, Хиславичском, Шумячском, Угранском, Холм-Жирковском, Дорогобужском, Сычевском, Велижском, Гагаринском, Ярцевском, Сафоновском, Руднянском, Смоленском, Починковском округах, а также в Смоленске и Десногорске.



В рамках реализации ведомственного проекта «Повышение эстетического и функционального уровня территорий Смоленской области» завершены работы по установке детских игровых площадок.

Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это исторический для области результат. Церемония награждения состоялась в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Благодаря федеральному финансированию на реализацию проектов-победителей будет направлено 500 млн рублей.

Фото: министерство архитектуры Смоленской области.