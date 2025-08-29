В регионе продолжают обновлять игровые зоны для детей

Уже обустроено 29 новых игровых площадок из запланированных 39. Они появились в 14 муниципальных округах региона, а также Смоленске и Десногорске.
Среди установленных объектов выделяются уникальные научные зоны «Космодром детства», предназначенные для привлечения внимания детей к научным знаниям.
Новые и современные площадки установлены в Кардымовском, Рославльском, Хиславичском, Шумячском, Угранском, Холм-Жирковском, Дорогобужском, Сычевском, Велижском, Гагаринском, Ярцевском, Сафоновском, Руднянском, Смоленском, Починковском округах, а также в Смоленске и Десногорске.
В рамках реализации ведомственного проекта «Повышение эстетического и функционального уровня территорий Смоленской области» завершены работы по установке детских игровых площадок.
Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это исторический для области результат. Церемония награждения состоялась в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Благодаря федеральному финансированию на реализацию проектов-победителей будет направлено 500 млн рублей.
Фото: министерство архитектуры Смоленской области.
Будьте первым, кто оставит комментарий!