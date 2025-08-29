Межвузовский кампус в Смоленске

Реализация проекта по созданию межвузовского кампуса имени Юрия Алексеевича Гагарина в Смоленске выходит на новый этап. Группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса.

Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности по строительству объектов образования. В этом направлении она имеет богатый опыт. Например, среди ее проектов — строительство президентского лицея на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.

В рамках первой очереди строительства кампуса предусмотрено возведение объектов общей площадью более 27 тысяч квадратных метров. Это учебный корпус, состоящий из двух блоков: учебного по системе «школа 21» и учебно-административного, лабораторный и учебно-производственный корпуса, корпус креативных индустрий, а также реконструкция общежития для преподавателей. Сейчас специалисты приступают к проектированию объектов, после этого этапа стартуют монтажные работы. Завершение строительства первой очереди межвузовского кампуса запланировано на третий квартал 2029 года.

У кампуса будут четыре основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. Именно здесь найдут новое применение знания и навыки, накопленные смоленскими вузами. В их числе Смоленский государственный университет, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, филиалы МЭИ и Финансового университета, а также ряд предприятий.

Современная инфраструктура, которая станет точкой притяжения для талантливых студентов, преподавателей и молодых специалистов, создается в регионе благодаря решению Президента России Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin)

Фото: пресс-служба правительства Смоленской области