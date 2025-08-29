Море, горы, знания и бесценный опыт

Педагоги Сафоновского филиала СмолАПО вернулись из «Артека». Программа пятидневного курса обучения была посвящена эффективному управлению воспитательной деятельностью в организации среднего профессионального образования.

Советник по воспитанию Иван Власенков: «Ежедневная зарядка с видом на Аю-Даг, отрядные дела, традиционная массовка, лекции, встреча с директором центра, ночной квест — лишь часть событий… обучение в «Артеке» стало для меня мощным импульсом для профессионального роста».

Начальник учебно-воспитательного отдела Татьяна Касаткина: «Повышение квалификации в «Артеке» подарило незабываемый опытом.Уникальная атмосфера лагеря способствовала активному обмену идеями с коллегами».

Управленцы из разных регионов сплотились, стали настоящей командой, защитили свои проекты и перенесут опыт в свои учебные заведения.

Фото предоставлены Иваном Власенковым