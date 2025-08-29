Смоленские подростки прошли более 100 км по маршруту в горах Хибины

15 дней, 6 перевалов и команда из 13 юных туристов и двух педагогов Областного детско-юношеского центра туризма, краеведения и спорта успешно завершила пешеходный поход по горному массиву Хибины. Экспедиция под руководством Валентины Борисовой стала частью образовательной программы, где теория превращается в практику.

Маршрут первой категории сложности протяженностью более 100 километров – настоящее испытание на прочность. Ребята поднялись на высоту 1030 метров над уровнем моря и прошли 6 перевалов, включая крутые склоны. На своём пути юные путешественники повидали немало рек, которые приходилось переходить вброд, прошли ущелье Аку-Аку и многие другие природные объекты.

Уникальная естественная природа вызывала восхищение, а погода благоволила путешественникам: дожди шли ночью, днём погода чаще была солнечной. Конечной точкой маршрута стал город Кировск, где путешественники посетили местные музеи и достопримечательности и отсюда отправились домой.

Педагоги центра подготовили ребят к этому путешествию. Все участники вернулись домой с новыми силами, яркими впечатлениями и бесценным опытом.

«Такие проекты показывают, насколько талантливая и сильная молодежь растет в Смоленской области. Их достижениями можно гордиться!»,

— отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.