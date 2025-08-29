Чемпионский титул – у смолян

Смоленская команда «Черепахи» одержала победу на всероссийском турнире по фиджитал спорту

Команда «Черепахи» из Смоленской области завоевала титул чемпионов на престижном турнире «Кубок Вызова» и получила путёвку на Фиджитал Игры 2025.

Путь к победе начался с усиленных тренировочных сборов в Ростове-на-Дону, где наши спортсмены обменивались опытом с командой Donstu Esports. После сборов «Черепахи» блестяще выступили на турнире «Кубок Вызова», где соревновались лучшие фиджитал-спортсмены России.

Безупречная игра в дисциплине двоеборье — тактическая стрельба (CS2 + лазертаг) принесла команде заслуженное первое место. Смоленские спортсмены не оставили соперникам ни единого шанса, победив во всех матчах турнира!

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил важность развития современного спорта:

«Поддержка молодых талантов — приоритет для региона. Победа команды «Черепахи» наглядно показывает, что у смоленского спорта большое цифровое будущее. Желаю спортсменам удачи на предстоящих Фиджитал Играх».