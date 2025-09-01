﻿Запад испытывает новые методы давления на суверенитет.

Запад в своей риторике постепенно переходит к новым способам влияния на выборы. Если раньше использовалась «мягкая сила» убеждения, то теперь это жесткое вмешательство — с оказанием активного влияния на первых лиц через НКО, кредиты и обещания евроинтеграции. К каким последствиям, на ваш взгляд, приводит утрата суверенитета той или иной страной?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Утрата суверенитета всегда оборачивается не только политическим кризисом, но и глубоким размыванием социальной и культурной идентичности. Когда ключевые решения начинают приниматься под давлением внешних игроков, теряется доверие граждан к власти, а демократические институты превращаются в формальность. Опыт Молдавии, где в канун выборов власть фактически утратила самостоятельность в принятии решений, подтверждает: внешнее вмешательство под лозунгами евроинтеграции или «демократических реформ» в итоге приводит к росту внутреннего напряжения и деградации самой политической системы.

Западные нарративы в отношении постсоветского пространства заметно трансформировались: если раньше акцент делался на «мягкой силе» — культурном обмене, образовательных программах, грантах для НКО, то теперь ставка делается на прямое давление, шантаж и дискредитацию альтернативных политических сил. Это не только вмешательство во внутренние дела, но и попытка лишить целые общества права на самостоятельное определение своего будущего. Именно поэтому Россия, как подчеркнул Президент Владимир Путин, последовательно выступает за сохранение реального суверенитета и права каждого народа самому определять свою судьбу — и этот принцип сегодня приобретает всё более универсальное значение.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Концепция государственного суверенитета в современном мире сталкивается с серьёзными вызовами. Влияние транснациональных корпораций на принятие решений государственными элитами, коррумпированность верхушки государственного аппарата, отстаивание ими интересов финансовой олигархии, зависимость от иностранной военной помощи, участие в работе интеграционных объединений приводит к фактической утрате государствами своего суверенитета. Печальный пример такого рода мы видим на сегодняшней Украине, готовой бесплатно передать свои природные ресурсы зарубежным хозяевам и отвергающей запросы своего населения о поиске способов мирного урегулирования конфликта. Украинский пример демонстрирует, как произошла эволюция западного влияния – от продвижения бескровной «оранжевой» революции в 2004 году к реализации насильственного государственного переворота в 2014 году.

В других странах бывшего СССР такие подходы также проявляются ярко. В Молдове за последние годы подорван институт легитимных выборов. Избиратели внутри страны сказали «нет» евроинтеграции на референдуме, но его итоги были развёрнуты за счёт голосов на многочисленных избирательных участках в Европе. При этом на предстоящих в сентябре 2025 года парламентских выборах в России будет открыто всего 2 избирательных участка, что вновь демонстрирует неравноправие избирателей и дискриминационный подход в формировании политической власти в республике. Также следует обратить внимание на политически мотивированное уголовное преследование оппонентов власти в республики, и на незаконные отказы в регистрациях политических партий и избирательных объединений на выборах. Все эти шаги подрывают легитимность процесса голосования.

В этих условиях для России ещё более важно обеспечить надлежащее функционирование государственных институтов, объективность и непредвзятость судов, реальную борьбу с коррупцией, честные и прозрачные выборы, устойчивость государственного механизма и его независимость от воздействия извне. Очень важно предотвратить попытки использовать государственные институты в недобросовестных целях. Суверенное развитие является залогом для успешного развития страны и должно быть направлено на улучшение уровня и качества жизни её граждан, а в случае с Россией суверенитет является необходимым условием самого существования нашей страны.