Газетчики учатся

В Смоленске прошел семинар для журналистов. Обучение организовано по инициативе Министерства Смоленской области по внутренней политике и регионального отделения Союза журналистов России.

Шеф-редактор газеты Издательского дома «Комсомольская правда» Евгений Сазонов поделился своими взглядами на то, как сделать печатные издания более привлекательными для читателей.

Заместитель руководителя группы по работе с социальными сетями проекта «Окно в Россию» Виктор Гомозов провел мастер-класс, посвященный эффективному использованию социальных медиа. Участники семинара получили ценные советы по продвижению контента в интернете.

Кроме того, креативный продюсер и бывший главный редактор Центра инновационной журналистики МИА «Россия сегодня» Иван Громов познакомил журналистов с возможностями искусственного интеллекта и его применением в журналистике.

Мы надеемся, что полученные знания помогут газете «Сафоновская правда» привлечь новых читателей и завоевать их доверие.