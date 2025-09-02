﻿Смоленская АЭС продемонстрировала успехи в цифровизации производственной системы

По итогам 2025 года атомной станции предстоит подтвердить полученный ранее статус «Цифровое ПСР-предприятие».

На Смоленской АЭС состоялся тематический предвизит – один из этапов подготовки к развивающей партнерской проверке качества производственной системы «Росатом» (РППК). Эксперты в области бережливых технологий, операционной эффективности и цифровизации отрасли: представители профильного департамента Концерна «Росэнергоатом», АО «ПСР» и ЧУ «Цифрум» – побывали на производственных площадках, чтобы оценить прогресс в семи цифровых ПСР-образцах, созданных на предприятии.

Напомним, что высокий уровень развития ПСР-образцов – необходимое условие для подтверждения статуса «Цифровое ПСР-предприятие», а именно успешной интеграции принципов бережливого производства с информационными технологиями. Смоленская АЭС лидирует среди атомных станций с РБМК в применении цифровых решений и выступает источником лучших практик в ряде направлений.

На встрече с экспертами смоленские атомщики показали, как цифровые решения реализованы в управлении эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом энергоблоков, лабораторными работами, обращением с ядерным топливом, движением материально-технических ценностей, а также в прогнозировании продаж на оптовом рынке электроэнергии и мощности. По мнению команды предвизита, в текущих результатах прослеживается положительная динамика.

«На Смоленской АЭС достаточно зрелые, оптимизированные процессы, это как раз благоприятно для внедрения цифровых решений, – считает директор проекта АО «ПСР» Кирилл Прохоренков. – У коллектива – здравый подход к рациональности, экономическому обоснованию, применению информационных технологий, их синхронизации с принципами бережливого производства. Мне особенно понравилась реализация образца по обходам оборудования, благодаря дивизиональному ИТ-проекту «ТОРЭКС» здесь достигнута прозрачность процессов. Обходчики четко понимают маршрутизацию и свои функции, а управленческий персонал оперативно реагирует на возникающие отклонения. Важно не останавливаться на достигнутом, смотреть на привычное под иными ракурсами, ведь философия производственной системы «Росатом» заключается в непрерывных улучшениях».

Ожидается, что итоговая РППК, которая определит статус предприятия в рамках программы цифровой трансформации госкорпорации «Росатом», состоится в первом квартале 2026 года.

«Предвизит показал, что мы на правильном пути. Благодарим коллег за методологическую поддержку и рекомендации по улучшениям. Сейчас мы сосредоточены на безусловном выполнении всех качественных и количественных показателей, что станет основой для успешного прохождения РППК и подтверждения статуса «Цифровое ПСР-предприятие» на бронзовом уровне, будем стремиться к максимальным результатам», – отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Антон Чуканов.

Справочно:

Сегодня Россия осуществляет курс на обеспечение технологической независимости. И в этом процессе Росатом – одно из главных действующих лиц и центр компетенций. Госкорпорация целенаправленно формирует цифровую повестку будущего, развивает широкий спектр цифровых решений для реального сектора и формирует новое качество городской среды.

Цифровая стратегия Росатома соединяет воедино интересы человека, приоритеты страны, задачи атомной отрасли и перспективы IT-рынка России.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов на предприятиях атомной отрасли. Её цель – выявление и сокращение всех видов потерь в процессах, увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Оптимизация производственных процессов в “Росатоме” построена на принципах непрерывных улучшений и цифровизации. Первый принцип основан на системе научной организации труда, производства и управления Минсредмаша, а также на Производственной системе Toyota и направлен на увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции. Второй принцип (цифровизация) в 2020 году был интегрирован с первым в рамках программы Lean Smart Plant; этой программой предусматривается улучшение 17 производственных и обеспечивающих процессов с определением качественных и количественных критериев для оценки улучшений. Статус Lean Smart Plant присваивается предприятию по итогам развивающих партнерских проверок качества, проводимых представителями «Росатома», ПСР-офисов различных предприятий, Корпоративной академии и ИТ-специалистов “Росатома”.

Смоленская АЭС уже получила статус Цифрового ПСР-предприятия на бронзовом уровне, и в текущем году ей предстоит подтвердить этот статус. Наличие такого статуса говорит о хорошем уровне автоматизации производственных процессов на предприятии и высоком уровне цифровизации работы АЭС. Полагаю, что в будущем с учётом улучшения качества рабочих процессов, появления на станции более технологических мощностей в связи со строительством нового современного энергоблока, станция сможет претендовать на получение статуса Цифрового ПСР-предприятия на серебряном или даже на золотом уровне, как это сделали другие предприятия «Росатома» — например, завод «Петрозаводскмаш», получивший золотой уровень и завод «Петрозаводскмаш», получивший статус «Цифровое ПСР-предприятие» серебряного уровня.

Высокий уровень автоматизации производственных процессов на атомной электростанции позволяет снизить риски нештатных ситуаций. Именно человеческий фактор привёл в своё время к трагедии на Чернобыльской АЭС, и автоматизация производственных процессов позволит свести к минимуму такие риски. Впрочем, на таком объекте критической энергетической инфраструктуры, как АЭС, следует обеспечить максимальный уровень защиты информационных процессов. Достаточно вспомнить, как сетевой червь Stuxnet, разработанный зарубежными спецслужбами, поразил компьютерную систему ядерной программы Ирана, нарушив работу центрифуг для обогащения уранового топлива. Уязвимость в иранской компьютерной системе была связана с использованием зарубежного программного обеспечения. Поэтому критически важно проводить цифровизацию рабочих процессов на таких важных объектах, как АЭС, с использованием именно отечественного программного обеспечения и гарантировать высокий уровень надёжности информационной сетевой инфраструктуры.

Ратуш Юрий Павлович

Политолог

Как известно, Смоленская АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием Смоленской области и обеспечивает 89% производства электроэнергии в регионе, а вместе с Калининской, Курской и Нововоронежской АЭС станция питает самую крупную в стране энергосеть – ОЭС Центра.

Сегодня, в дни, когда наше государство стремится к технологическому суверенитету, развитие ПСР-образцов очередной раз доказывает способность нашего государства самостоятельно определять свой суверенитет во всех сферах общества.

Атомная энергетика — это прогресс всего человечества, а потому нам необходимо развить свой, российский, мирный атом и внедрять современные технологии и подходы к его изучению и развитию.