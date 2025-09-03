Смоленская область получила более 95 млн рублей на благоустройство сельских территорий в 2026 году

Смоленская область по итогам конкурсного отбора получила от Министерства сельского хозяйства России субсидии на благоустройство сельских территорий в 2026 году в размере 95 млн рублей, что втрое больше, чем годом ранее.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подвело итоги конкурсного отбора субъектов РФ на получение субсидий в рамках федерального проекта по благоустройству на 2026 год. Объем выделенных средств составил 95,4 млн рублей, что является рекордной суммой для Центрального федерального округа.

Сумма этого года втрое больше той, что получил регион годом ранее, что свидетельствует о растущем доверии федерального центра к проектам благоустройства Смоленской области.

«Мы видим, как федеральный центр доверяет нашим проектам, и это доверие оправдано. В 2024 году Смоленская область получила 28 млн рублей на благоустройство, в 2025 году — 24,8 млн рублей. В 2026 году эта сумма увеличена втрое и составит рекордные 95 миллиона рублей! Эти средства позволят нам реализовать масштабные проекты: благоустроить скверы и парки, построить новые детские и спортивные площадки, установить уличное освещение. Мы делаем все, чтобы наши села становились комфортнее и привлекательнее для жизни», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

