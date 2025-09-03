﻿Более 200 смоленских семей подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»



Смоленские семьи становятся участниками всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Для них уже открылось финальное тематическое задание «Семейное древо». Дистанционный этап продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. Набравшие больше всего баллов семьи выйдут в полуфинал проекта.

Присоединиться к конкурсу просто: соберите команду из 4 и более человек — представителей 3 поколений (обязательное условие — наличие в команде ребёнка от 5 до 17 лет). Затем создайте семейный аккаунт и заполните анкеты на сайте этосемейное.рф и выполняйте задания на сплочение.

Главные призы второго сезона конкурса — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В прошлом году смоленская семья Тертышных выиграла автомобиль и путёвку для семейного путешествия в рамках конкурса «Это у нас семейное».

«Призываю смоленские семьи стать частью большого семейного праздника, объединяющего поколения. Благодаря таким проектам мы сможем сохранить культурный код России и передать его будущим поколениям», — отметил губернатор Василий Анохин.

Регистрация на сайте этосемейное.рф завершится 14 сентября.