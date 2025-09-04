Губернатор Василий Анохин открыл памятник героям СВО в Смоленске

Сегодня, в день окончания Второй мировой войны, в Смоленске открыли Сквер памяти героев СВО. Это первый памятник в регионе, посвященный участникам спецоперации. Церемония объединила бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодежных организаций. В честь павших героев зажгли лампады, была объявлена минута молчания.

Место, где расположен сквер, имеет свою историю и особый смысл. Он находится на улице Реввоенсовета напротив дома, где с 1938 по 1939 год жил и работал «Маршал Победы» Георгий Константинович Жуков. В сквере установили Поклонный крест. Сегодня его освятил Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

– Сквер создан по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память», – пояснил Губернатор Смоленской области Василий Анохин. – Выражаю искреннюю признательность секретарю реготделения партии Игорю Васильевичу Ляхову (https://t.me/lyahov67) и всем, кто участвовал в создании и благоустройстве памятного места. Сохранение памяти является самым главным оружием для обеспечения будущего России, сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин. (https://t.me/news_kremlin)