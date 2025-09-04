Меры поддержки для школьников и студентов

С начала 2025 года различными льготами уже воспользовались тысячи смолян. Это бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсация за школьную форму и бесплатные завтраки. Этими мерами поддержки могут воспользоваться многодетные, малообеспеченные семьи или семьи участников СВО.

Какую помощь можно получить:

– Бесплатные завтраки для учеников 5-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей участников СВО. Стоимость такого завтрака составляет не более 70 рублей в день.

– Компенсация на школьную форму в размере 5000 рублей. Если в семье 5 и более детей – выплата положена всем. Если 3-4 ребенка – при условии, что доход на человека не превышает 26 334 рубля.

– Бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, автобусах и трамваях, где размещены специальные наклейки «Везёт многодетных!». Предоставление бесплатного проезда осуществляется при наличии у получателя действующей платежной карты «Мир».

– Оплата образования из маткапитала. Средствами областного материнского капитала (ОМСК) можно оплатить платные образовательные услуги или проживание в общежитии для иногороднего студента.

«Уже в этом году мерами поддержки воспользовались тысячи семей. Более 2600 детей обеспечены бесплатным питанием, почти 2000 ребят пользуются льготным проездом, а компенсацию за школьную форму получили родители более 4500 школьников. Для нас важно, чтобы помощь была доступной для каждого, кто в ней нуждается»,

– отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

По информации пресс-службы Правительства Смоленской области