﻿В Смоленске эксперты обсудят реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

11 сентября в Смоленске состоится совещание субъектов Центрального федерального округа по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В окружном совещании примут участие представители федеральных и региональных органов власти, Российского экспортного центра, бизнес-сообществ и лучших экспортеров ЦФО. Они обсудят актуальные вопросы развития международной торговли, поддержки экспортеров и продвижения бренда «Сделано в России». Мероприятие будет проходить в рамках второго Международного экспортного форума.

В программе: выступления спикеров и дискуссии с представителями предпринимательского сообщества, пленарное заседание «Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд «Сделано в России».

В рамках совещания пройдёт торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Регистрация по ссылке: forms.yandex.ru/cloud/687a…По вопросам участия также можно обратиться в Центр поддержки экспорта Смоленской области (stepan@export67.com, +7 (910) 786-85-85).

«Для предпринимателей, властей и экспертов участие в этом масштабном мероприятии – это отличная возможность узнать о последних тенденциях в экспорте, получить ответы на актуальные вопросы в сфере международной торговли, обменяться опытом. Хочу напомнить, что в этом году смоленские компании завоевали девять наград в рамках окружного этапа премии «Экспортер года» в ЦФО. Это подтверждает высокий статус наших экспортеров и их весомый вклад в развитие экономики региона. Особая благодарность региональному Центру поддержки экспорта, который два года подряд признается лучшим в стране. Благодаря эффективной командной работе экспортный потенциал региона только укрепляется», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

