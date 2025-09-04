﻿В Смоленской области стартовала кампания по вакцинации против гриппа: в регион поступило более 105 тысяч доз вакцин

На территории Смоленской области началась кампания по вакцинации против гриппа. В медицинские учреждения областного центра и муниципальных образований поступила крупная партия современных вакцин: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».
Данные вакцины разработаны с учетом актуальных штаммов гриппа, циркулирующих в текущем сезоне, включая штаммы А (H1N1) и (H3N2), что обеспечивает максимальную эффективность защиты.
Особое внимание уделяется вакцинации граждан, подверженных повышенному риску заражения и тяжелого течения гриппа. К ним относятся:
* Беременные женщины
* Дети в возрасте до 6 лет
* Люди с хроническими заболеваниями
* Граждане старше 60 лет
Всего Смоленская область получила более 105 тысяч доз вакцин. Из них:
* Более 48 тысяч единиц – для детей.
* Свыше 57 тысяч единиц – для взрослого населения.
Такой объем вакцин позволит охватить значительную часть населения региона и обеспечить высокий уровень коллективного иммунитета.
«Медицинские учреждения Смоленской области готовы к проведению прививочной кампании. Жителям области рекомендуется обратиться в поликлиники по месту жительства для получения вакцины. Важно привиться всем, кто находится в группе риска. Это надежный способ защититься от возможных осложнений», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.
В Сафоновском муниципальном округе также началась прививочная кампания. Медучреждения получили первую партию вакцины «Совигрипп» и детской «Ультрикс». Отмечается, что важно сделать прививку вовремя, до подъема заболеваемости.
По информации пресс-службы Правительства Смоленской области
Будьте первым, кто оставит комментарий!