﻿В Смоленской области стартовала кампания по вакцинации против гриппа: в регион поступило более 105 тысяч доз вакцин

На территории Смоленской области началась кампания по вакцинации против гриппа. В медицинские учреждения областного центра и муниципальных образований поступила крупная партия современных вакцин: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».

Данные вакцины разработаны с учетом актуальных штаммов гриппа, циркулирующих в текущем сезоне, включая штаммы А (H1N1) и (H3N2), что обеспечивает максимальную эффективность защиты.

Особое внимание уделяется вакцинации граждан, подверженных повышенному риску заражения и тяжелого течения гриппа. К ним относятся:

* Беременные женщины

* Дети в возрасте до 6 лет

* Люди с хроническими заболеваниями

* Граждане старше 60 лет

Всего Смоленская область получила более 105 тысяч доз вакцин. Из них:

* Более 48 тысяч единиц – для детей.

* Свыше 57 тысяч единиц – для взрослого населения.

Такой объем вакцин позволит охватить значительную часть населения региона и обеспечить высокий уровень коллективного иммунитета.

«Медицинские учреждения Смоленской области готовы к проведению прививочной кампании. Жителям области рекомендуется обратиться в поликлиники по месту жительства для получения вакцины. Важно привиться всем, кто находится в группе риска. Это надежный способ защититься от возможных осложнений», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В Сафоновском муниципальном округе также началась прививочная кампания. Медучреждения получили первую партию вакцины «Совигрипп» и детской «Ультрикс». Отмечается, что важно сделать прививку вовремя, до подъема заболеваемости.

По информации пресс-службы Правительства Смоленской области