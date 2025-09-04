﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина





Встречи с руководителями федеральных Министерств.

Рабочая повестка Губернатора Василия Анохина постоянно включает встречи и переговоры в Москве, в ходе которых Глава региона решает актуальные задачи социально-экономического развития Смоленщины. Так, с Министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым разговор шёл о ситуации на региональном рынке труда, а также обсуждались вопросы подготовки квалифицированных специалистов и реализация национального проекта «Кадры».

О возможности создания в нашей области нового производственного кластера в рамках развития алмазоограночной отрасли Губернатор говорил на рабочей встрече с заместителем Министра финансов России Алексеем Моисеевым. В регионе уже усилена работа по подготовке кадров и на базе областной технологической академии реализуются профильные обучающие программы. Со студентами заключаются целевые договоры, и после окончания обучения им гарантируется трудоустройство.

Развитию муниципалитетов – пристальное внимание

На этой неделе Василий Анохин посетил с рабочими визитами Сычёвский и Демидовский муниципальные округа, оценив, как решаются вопросы развития социальной инфраструктуры и создания комфортной городской среды.

В Сычёвке, которая в следующем году отметит 250 лет со времени основания, в рамках подготовки к юбилею началось благоустройство привокзальной площади, в ближайшей перспективе – капитальный ремонт школы №2 и здания бывшего кинотеатра, где будут открыты спортивные секции и творческие кружки. Также будет проведён ремонт крыши детского сада №3 и моста на улице Луначарского.

В Демидовском округе на базе местного отделения «Техникума отраслевых технологий» будет создан спортивный кластер. Там же после ремонта здания дополнительно разместятся обучающие классы по направлениям жилищно-коммунального хозяйства. На их базе организуют подготовку специалистов для всей области. Также Василий Анохин принял решение открыть в Доме культуры Демидова Молодёжный центр.

Важной частью этих поездок стала встреча Главы региона с участниками СВО, их близкими, представителями ветеранских организаций, действующих в округах. «Во время такого общения получаю объективную обратную связь, что позволяет нам корректировать работу и делать меры поддержки более эффективными, — подчеркнул Василий Анохин. – Также обсуждаем вопросы увековечения павших защитников Отечества. В планах – установка памятных сооружений в муниципальных образованиях региона».

Кроме этого, в округах Губернатор посетил агропредприятия: в Сычёвском – ООО «Сычёвский Животновод», а в Демидовском – ООО «Новосёлки». Ознакомившись с ходом реализации инвестиционных проектов, он обсудил с руководством компаний вопросы поддержки их деятельности со стороны региональной власти и укрепления кооперации с местными сельхозтоваропроизводителями.

Планы и достижения смоленского образования.

В преддверии нового учебного года Василий Анохин принял участие в традиционном августовском педагогическом совещании. Вместе с работниками образовательной сферы говорили о проделанной работе и планах развития.

«В этом году за счет федерального бюджета капитально отремонтируем 15 образовательных организаций, на областные средства — 61. Это детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования. Оснащаем их современным оборудованием, внедряем новые практики», – рассказал Василий Анохин.

Отдельное внимание Губернатор обратил на профориентацию учащихся, сотрудничество с предприятиями региона в рамках подготовки будущих специалистов по целевым договорам: «В этом году Смоленская область в 38 раз увеличила число целевых договоров и заняла 2-е место в Центральном федеральном округе. С нового учебного года повысим дополнительные стипендии для целевиков. Впервые введем специавальные выплаты для ребят, набравших на ЕГЭ более 90 баллов и заключивших целевые договоры. Для учителей также предусмотрен комплекс мер поддержки».

Здесь же Глава региона вручил награды выдающимся учителям – почетные знаки «Педагогическая слава земли Смоленской» и сертификаты за победу в областном конкурсе на соискание премии имени Народного учителя СССР Василия Федоровича Алешина.

Обеспечить доступность образования каждому школьнику.

Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. Выполняя его поручение, региональные власти постоянно занимаются обновлением парка школьного автотранспорта. С 1 сентября на маршруты выходят 20 новых школьных автобусов, ключи от которых вручил Губернатор Василий Анохин руководителям муниципальных учреждений образования. Новенькие «ГАЗы» и «ПАЗы» позволят обеспечить доставку более 350 школьников до места учёбы и обратно в комфортных условиях.

Преображение «Гнёздово».

Чтобы оценить результаты и обсудить дальнейшие планы благоустройства Василий Анохин посетил музей-заповедник «Гнёздово» — место притяжения смолян и многочисленных туристов. Работы начались в прошлом году. Была проведена модернизация инженерной инфраструктуры и лекционного зала, отремонтированы здание музея и кассовый павильон, обустроены новые зоны отдыха, фольклорно-этнографическая территория для проведения мастер-классов, палаточный лагерь и детская площадка. Сейчас идёт следующий этап модернизации, который планируется завершить в ноябре. Всего на эти работы выделено свыше 90 млн рублей. Для удобства посетителей Губернатор поручил все раскопки обозначить информационными щитами, чтобы люди могли видеть, что именно изучают специалисты и с какой целью.

Татьяна Напреева