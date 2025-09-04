﻿Смоленщина присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни среди детей

Смоленская область присоединилась к акции по продвижению здорового образа жизни среди детей, которая проводится по всей стране с 1 по 7 сентября. Она направлена на формирование осознанного отношения к своему здоровью с самого детства.

Основа профилактики заключается в семейном воспитании, личном примере родителей и регулярных беседах с детьми о значимости правильного питания, соблюдения режима сна и отдыха, регулярной физической активности и гигиенических норм. Важно на постоянной основе обеспечивать для ребенка полноценный отдых, здоровое питание и условия для занятий спортом.

Регулярные профилактические осмотры и диспансеризация позволят выявлять заболевания на начальных этапах и своевременно начинать лечение. Согласно новым рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, начиная с осени 2025 года, профилактические осмотры для оценки состояния репродуктивной системы начнут проводиться с шестилетнего возраста и далее ежегодно для подростков старше 13 лет.

Нужно помнить, что поддержка физической активности и формирование правильного отношения к собственному здоровью создают основу для благополучного будущего наших детей.