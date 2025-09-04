﻿Смоляне выбирают населенные пункты для высокоскоростного мобильного интернета в 2026 году

С 25 августа 2025 года стартовало всероссийское голосование, которое определит населенные пункты, в которых в 2026 году будет приоритетно обеспечен высокоскоростной мобильный интернет. В этом важном для всей страны процессе могут принять участие все граждане Российской Федерации старше 18 лет.
Инициатива направлена на подключение к мобильной связи стандарта 4G (LTE) населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 1000 человек.
Как проголосовать?
1. Онлайн на портале Госуслуг:
* Перейдите по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet.
* Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
* Важно: вы можете голосовать за населенный пункт, где у вас есть постоянная регистрация. Это отличная возможность поддержать родной регион или населенный пункт, где проживают ваши близкие.
2. Посредством бумажного письма:
* Вы можете направить свое индивидуальное или коллективное заявление в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
* Адрес для отправки: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.
* В письме обязательно укажите: ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего, а также наименование населенного пункта, за который отдается голос.
Голосование продлится до 9 ноября 2025 года. Все бумажные письма должны поступить в Минцифры РФ включительно до этой даты, чтобы быть учтенными.
«Не упустите возможность внести свой вклад в цифровое развитие нашей страны! Ваш голос – это шаг к современному мобильному интернету для тысяч смолян», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По информации пресс-службы Правительства Смоленской области
Фото Марины Хотулёвой
Будьте первым, кто оставит комментарий!