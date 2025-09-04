﻿С 1 октября 2025 года в Смоленской области начнет действовать автоматизированная упрощенная система налогообложения

Соответствующий закон принят Смоленской областной Думой. Экспериментальный режим будет действовать до 31 декабря 2027 года. Инициатором введения в регионе автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН) стал Губернатор Василий Анохин.
Цель введения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН) — создание более благоприятных условий для ведения малого бизнеса в регионе.
Режим данной системы налогообложения рассчитан для предпринимателей со средней численностью работников до 5 человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей. Кроме того, остаточная стоимость основных средств организации или ИП не должна превышать 150 млн рублей, расчетные счета могут быть открыты только в уполномоченных банках, выплата зарплаты — осуществляться исключительно в безналичном порядке, также должно отсутствовать применение других спецрежимов.
Налоговые ставки
Единая система ставок по всей России:
8% — при объекте «доходы»
20% — при объекте «доходы минус расходы»
Важно: повышенные ставки компенсируются отсутствием страховых взносов. Региональные льготы не предусмотрены.
Преимущества автоУСН
Главные плюсы нового режима:
Автоматическое исчисление налогов без подачи деклараций
Онлайн-учет доходов и расходов через личный кабинет
Освобождение от страховых взносов при сохранении соцгарантий
Отмена порядка 10 форм обязательной отчетности.
Как работает система
Взаимодействие с налоговой службой осуществляется через:
Личный кабинет налогоплательщика
Уполномоченные банки
Операторов электронных площадок.
Стоит отметить, что все расчеты по налогам производятся автоматически, а информация о сумме к уплате отображается в личном кабинете. Переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения является добровольным.
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения – это новые возможности и важный шаг в создании комфортных условий для малого бизнеса. Надеюсь, что это нововведение станет дополнительным стимулом для экономического роста региона», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
