﻿С 1 октября 2025 года в Смоленской области начнет действовать автоматизированная упрощенная система налогообложения

Соответствующий закон принят Смоленской областной Думой. Экспериментальный режим будет действовать до 31 декабря 2027 года. Инициатором введения в регионе автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН) стал Губернатор Василий Анохин.

Цель введения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН) — создание более благоприятных условий для ведения малого бизнеса в регионе.

Режим данной системы налогообложения рассчитан для предпринимателей со средней численностью работников до 5 человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей. Кроме того, остаточная стоимость основных средств организации или ИП не должна превышать 150 млн рублей, расчетные счета могут быть открыты только в уполномоченных банках, выплата зарплаты — осуществляться исключительно в безналичном порядке, также должно отсутствовать применение других спецрежимов.

Налоговые ставки

Единая система ставок по всей России:

8% — при объекте «доходы»

20% — при объекте «доходы минус расходы»

Важно: повышенные ставки компенсируются отсутствием страховых взносов. Региональные льготы не предусмотрены.

Преимущества автоУСН

Главные плюсы нового режима:

Автоматическое исчисление налогов без подачи деклараций

Онлайн-учет доходов и расходов через личный кабинет

Освобождение от страховых взносов при сохранении соцгарантий

Отмена порядка 10 форм обязательной отчетности.

Как работает система

Взаимодействие с налоговой службой осуществляется через:

Личный кабинет налогоплательщика

Уполномоченные банки

Операторов электронных площадок.

Стоит отметить, что все расчеты по налогам производятся автоматически, а информация о сумме к уплате отображается в личном кабинете. Переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения является добровольным.

«Автоматизированная упрощенная система налогообложения – это новые возможности и важный шаг в создании комфортных условий для малого бизнеса. Надеюсь, что это нововведение станет дополнительным стимулом для экономического роста региона», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.