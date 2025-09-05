﻿Во всех банках заработает сервис «второй руки» для защиты от мошенников

Новый сервис позволит клиентам банков заручиться помощью близких при проверке операций по счету. Можно будет выбрать в качестве своей «второй руки» любого человека, которому вы доверяете. Если платеж, перевод или снятие денег покажутся помощнику подозрительными, он сможет их остановить. При этом у помощника не будет доступа к вашему счету и возможности проводить по нему какие-либо транзакции.

Клиент сам определяет, какие именно списания и на какие суммы нужно согласовывать с помощником. После этого банк будет оповещать «вторую руку» обо всех таких операциях.

Помощник должен одобрить транзакцию в течение 12 часов. За это время он сможет связаться со своим подопечным и убедиться, что его не обманывают мошенники. Если за это время банк так и не получит согласие «второй руки», он просто не станет переводить деньги или не выдаст наличные.

Механизм «второй руки» не гарантирует полной защиты от мошенников, но поможет подстраховать людей, которым бывает сложно самим вычислить преступников.