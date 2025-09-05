﻿В Смоленской области дети участников СВО могут бесплатно посещать спортивные мероприятия

Дети участников специальной военной операции могут воспользоваться еще одной региональной мерой поддержки – бесплатно посещать все мероприятия, проводимые Министерством спорта Смоленской области, а также его подведомственными организациями.

Напомним, что в регионе по линии Министерства спорта действует несколько мер поддержки ребят, родители которых выполняют задачи специальной военной операции.

Эти дети полностью освобождены от платы за физкультурно-оздоровительные и образовательные услуги, оказываемые государственными учебными учреждениями. Кроме того, услуги оказываются им в первоочередном порядке. Также этим ребятам бесплатно выдается необходимая экипировка, спортивный инвентарь и оборудование для занятий физкультурой и спортом.

2 сентября 2025 года вступили в силу изменения в Указ Губернатора Смоленской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей участников специальной военной операции», которые дают право ребятам бесплатно посещать мероприятия, проводимые Министерством спорта Смоленской области и подведомственными ему учреждениями. Такую же меру будет рекомендовано ввести муниципальным спортивным организациям и федерациям региона.

«Мы стараемся особое внимание уделять детям наших защитников, чтобы они получали необходимую помощь и поддержку. Дошкольники зачисляются в детский сад в первую очередь, родители освобождаются от платы за сад. Для школьников предоставляется льготное горячее питание, бесплатное посещение кружков, секций и других занятий. Действует первоочередное зачисление в группы продленного дня, бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях. Также ребята могут рассчитывать на бюджетные места для обучения в вузах и ссузах. Это лишь часть льгот. Хочу подчеркнуть, что по моему поручению подавляющая часть мер поддержки участников СВО и их семей стала бессрочной», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

По информации пресс-службы Правительства Смоленской области

Фото Марины Хотулёвой