﻿Открылся набор на бесплатные курсы «Код будущего»





Программирование, робототехника и искусственный интеллект — попробовать себя в ИТ или углубить свои знания можно, ещё учась в школе. Подайте заявку на курсы для подростков «Код будущего» на Госуслугах и обучайтесь бесплатно. Те, кто успешно освоит программу, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ряд вузов.

Кто может участвовать:

— ученики 8-11 классов;

— студенты колледжей и техникумов, обучающиеся по ИТ-специальностям.

Выпускники проектов «Код будущего» 2022—2024 годов и «Код будущего. Искусственный интеллект» могут подать заявку на участие только на курсы по программированию профессионального уровня сложности.

Что предлагают курсы:

— 42 курса длительностью от 144 часов от 16 топовых вузов и ИТ-компаний;

— популярные языки программирования: Python, C++, JavaScript, C#, 1С;

— обучение очно и онлайн;

— более 2 000 площадок в 88 регионах.

Направления обучения:

— программирование;

— робототехника;

— искусственный интеллект.

Как записаться:

1. Выберите формат и направление. Подать заявку можно только на 1 курс – сделать это может как школьник/студент колледжа, так и его родитель или другой законный представитель.

2. Дождитесь проверки документов. Если всё в порядке, вам направят ссылку на вступительное испытание.

3. Пройдите вступительное испытание. Успешно сдав тест, можно записаться на соответствующий вашему уровню подготовки курс.

4. Заключите договор с образовательной организацией.

Начать обучение можно уже осенью. Не упустите шанс выбрать свое будущее в ИТ — количество мест ограничено!

Запишитесь на курсы «Код будущего»: gosuslugi.ru/futurecode