﻿Открылся набор на бесплатные курсы «Код будущего»

Программирование, робототехника и искусственный интеллект — попробовать себя в ИТ или углубить свои знания можно, ещё учась в школе. Подайте заявку на курсы для подростков «Код будущего» на Госуслугах и обучайтесь бесплатно. Те, кто успешно освоит программу, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ряд вузов.
Кто может участвовать:
— ученики 8-11 классов;
— студенты колледжей и техникумов, обучающиеся по ИТ-специальностям.
Выпускники проектов «Код будущего» 2022—2024 годов и «Код будущего. Искусственный интеллект» могут подать заявку на участие только на курсы по программированию профессионального уровня сложности.
Что предлагают курсы:
— 42
курса длительностью от 144 часов от 16 топовых вузов и ИТ-компаний;
— популярные языки программирования: Python, C++, JavaScript, C#, 1С;
— обучение очно и онлайн;
— более 2 000 площадок в 88 регионах.
Направления обучения:
— программирование;
— робототехника;
— искусственный интеллект.
Как записаться:
1. Выберите формат и направление. Подать заявку можно только на 1 курс – сделать это может как школьник/студент колледжа, так и его родитель или другой законный представитель.
2. Дождитесь проверки документов. Если всё в порядке, вам направят ссылку на вступительное испытание.
3. Пройдите вступительное испытание. Успешно сдав тест, можно записаться на соответствующий вашему уровню подготовки курс.
4. Заключите договор с образовательной организацией.
Начать обучение можно уже осенью. Не упустите шанс выбрать свое будущее в ИТ — количество мест ограничено!
Запишитесь на курсы «Код будущего»: gosuslugi.ru/futurecode
