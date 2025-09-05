﻿Смоленские предприятия приглашают на форум «Производительность 360»﻿



6 и 7 ноября в Москве состоится VII федеральный форум «Производительность 360», который пройдет в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Форум «Производительность 360» — это ежегодное мероприятие по обмену опытом в сфере бережливого производства, которое закрепило за собой статус авторитетной площадки по выработке конкретных решений для повышения эффективности экономики страны.

Смоленскую область на форуме представят специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Смоленской области. Также к участию в форуме приглашаются смоленские предприятия, представители бизнеса и предпринимательства. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на официальном сайте форума по ссылке. Вход на мероприятие свободный.

«Участие в форуме – это уникальная возможность встретиться с представителями федеральных органов власти, экспертами и коллегами из других регионов, обсудить лучшие практики и современные методы повышения производительности труда. Мы убеждены, что совместными усилиями возможно создать условия для устойчивого экономического роста как в масштабах страны, так и в нашем регионе», — отметил руководитель РЦК Смоленской области Владимир Панфилов.

Напомним, что федеральный проект «Производительность труда», входящий в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», призван создать условия для ежегодного роста производительности труда в стране.

«Повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития российской экономики. Практика показывает, что предприятия — участники мероприятий по повышению производительности труда добиваются значимых результатов производства. Радует, что смоленские производители это хорошо понимают и активно включаются в обучающие мероприятия, реализующиеся в рамках нацпроекта», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.