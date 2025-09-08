Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина (01.09 – 07.09.2025)

Информируем об основных событиях недели с участием Главы региона.

Новая школа – к новому учебному году

В День знаний к учебным занятиям на Смоленщине приступили почти 140 тысяч школьников и студентов, причём в их числе более 8 тысяч первоклассников и 7 тысяч первокурсников.

Для ребят из микрорайона Королёвка в Смоленске этот праздник стал особенным. Там открыли новую школу, куда пришли более 1 тысячи учеников. Она стала частью образовательного комплекса «Академия детства», в который входят 2 школы и 2 детских сада.

В здании – просторные классы с современным оборудованием, физкультурно-оздоровительный комплекс, творческие лаборатории и библиотека. Созданы все условия для комфортного и качественного обучения детей. В этом убедился Губернатор Василий Анохин, который вместе с ребятами, педагогами и родителями принял участие в торжественной линейке, посвящённой празднику и началу нового учебного года.

В строительство и оснащение школы было вложено 1,3 млрд рублей, из которых свыше 580 млн выделил федеральный бюджет. Все работы велись в рамках национального проекта «Образование», который реализовывался по поручению Президента России Владимира Путина.

Юных смолян опекает «Круг добра»

На встрече с руководителем Фонда «Круг добра», протоиереем Александром Евгеньевичем Ткаченко обсудил работу организации на Смоленщине. Созданный по инициативе Главы государства Владимира Путина, Фонд оказывает помощь детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, редкими патологиями. За 2 года он оказал поддержку смоленским детям на сумму более 1,1 млн рублей и сегодня под его опекой находятся 79 юных смолян.

Как сообщил Василий Анохин, смоленские ребятишки будут и дальше получать от Фонда системную поддержку: «Мы выстроили тесное сотрудничество с организацией. В случае выявления заболеваний у детей наши специалисты в Минздраве оперативно формируют заявки для получения необходимых медицинских препаратов. Срок рассмотрения не превышает двух дней. Это важно для быстрого реагирования на потребности маленьких пациентов».

Такой подход очень важен, ведь каждая история выздоровления – это пример борьбы и надежды, и за каждой экстренной заявкой и ее исполнением стоит неимоверный труд большой команды Фонда.

Дорожники не только работают, но и учатся

На базе Учебно-испытательного кластера смоленской дорожно-строительной компании «РБДС» прошёл трёхдневный семинар участников Совета главных инженеров Федерального дорожного агентства. Более 100 представителей подрядных, научно-исследовательских организаций и экспертов детально обсуждали вопросы внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления.

Выступая перед участниками, Василий Анохин подчеркнул, что подобный обмен передовым опытом имеет серьёзное значение для дальнейшего развития отрасли в нашем регионе, которое является приоритетом для областных властей. «Наша общая задача – создавать качественную, удобную и безопасную инфраструктуру. Тем более что Смоленская область является ключевой транспортной артерией Союзного Государства Россия – Белоруссия, и по её территории проходят 5 важнейших транспортных коридоров, соединяющих 5 российских регионов», — отметил Губернатор.

Также Василий Анохин рассказал, что в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» предстоит обновить 100 км региональных дорог и 70 км федеральных трасс. Также продолжаются работы по строительству путепровода в Вязьме.

Рабочая поездка в Велижский округ

Во время рабочей поездки в Велижский округ Губернатор проверил, как в городе проведено благоустройство общественной территории, которое проводилось благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На эти цели было направлено более 75 млн рублей. Василий Анохиндал поручения по дальнейшему благоустройству, а также сообщил о ближайших планах: «Передадим заброшенные здания в муниципальную собственность, приведём в порядок их внешний вид. Три многоквартирных дома внесём в программу капитального ремонта. В следующем году начнём ремонт внутри Велижского ДК. Важно создавать комфортную среду в наших муниципалитетах, чтобы людям было интересно жить и работать».

Также Губернатор проверил ход ремонта городской бани, здание которой сгорело ещё 15 лет назад. Первое отделение уже работает, ремонт во втором должен завершиться до конца этого месяца. В следующем году запланированремонт фасада, реконструкция котельной и перевод её на газ.

Важной частью рабочей поездки Губернатора стала его встреча с участниками СВО, их близкими, представителями ветеранских организаций Велижского округа. «Обратная связь от бойцов и их близких – эффективный инструмент, который помогает нам совершенствовать меры поддержки. Обсудили, чем ещё можем помочь им в вопросах реабилитации, медицинского обслуживания, социальной защиты, трудоустройства, вовлечения в общественную жизнь региона и патриотическую работу с молодёжью, — прокомментировал итоги встречи Василий Анохин. –Эту работу ведём комплексно и системно».

Увековечение памяти героев

В день окончания Второй мировой войны в городе-герое Смоленске, возле дома, где с 1938 по 1939 год жил и работал «Маршал Победы» Георгий Жуков, по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» был открыт Сквер памяти героев специальной военной операции, которые, жертвуя собой, защищают страну и народ в боях с неонацистами.

«У всех нас, у всего народа есть святая обязанность – сохранить и увековечить память о наших защитниках, ведь, как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, она является самым главным оружием для обеспечения будущего России, — обратился к участникам церемонии Василий Анохин. – Мы открыли первый в нашем регионе Сквер в честь бойцов СВО, но я уверен, эту инициативу подхватят и в других муниципалитетах области».

Также Губернатор пожелал, чтобы этот Сквер стал не только местом памяти о погибших героях, но и центром притяжения патриотических сил, воспитания подрастающего поколения в духе любви и уважения к Отечеству.

Татьяна Напреева