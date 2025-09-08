Минцифры: мессенджер MAX включен в перечень приоритетных сервисов

Национальный мессенджер MAX набирает обороты и активно используется в России. Система была запущена в марте 2025 года, а с 1 сентября 2025 на мобильных устройствах появилась обязательная предустановка платформы. Министерство цифрового развития РФ сообщает, что национальный мессенджер MAX включён в число приоритетных сервисов, доступ к которым в стране будет обеспечиваться пользователями в период временных ограничений мобильного интернета в целях безопасности.

Уже сейчас социальная сеть зарекомендовала себя, как надежный и безопасный информационный продукт. Аудитория МАХ превысила 30 миллионов человек, сообщается в официальном сообществе MAX Вконтакте. Пользователи отправили более 1 миллиарда сообщений с момента запуска мессенджера, записали более 3 миллионов видеокружков за пять дней с момента запуска. MAX продолжает развивать функционал и расширять доступность сервисов.

Напомним, что ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин создал канал в MAX.

Фото: Max

Интерфейс мессенджера Max