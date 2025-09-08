Стартовал новый заочный конкурс Гринландии

1 сентября стартовал традиционный заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона (0+).

«Отчизны верные сыны» – эта фраза, символизирующая честь, доблесть и патриотизм российских воинов, стала названием и основной темой конкурса. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Фестиваль «Гринландия», председателем которого является депутат Госдумы Олег Валенчук, – это яркое событие, прочно вошедшее в культурную жизнь не только Кировской области, но и всей страны. Его истоки уходят в далекие 80-е годы, когда на живописном берегу реки Быстрицы, среди холмов и лесов Вятского края, впервые стали собираться поклонники авторской песни.

Сегодня «Гринландия» – не просто летний фестиваль. С 2010 года это круглогодичный патриотический проект, неотъемлемой частью которого стали заочные конкурсы. Они предоставляют уникальную возможность проявить себя всем талантливым людям, независимо от места проживания.

В новом фестивальном сезоне главные темы заочного конкурса – подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны и героизм современных защитников Родины, выполняющих свой долг в зоне СВО. Тему конкурса предлагается раскрыть через такие вечные понятия, как любовь к большой и малой Родине, к родным и близким, чувство долга и верность Отечеству, дружба и взаимовыручка.

– Участие в конкурсе – значимый вклад каждого в укрепление суверенитета, справедливости, безопасности и благополучия России, в защиту высшего исторического права нашей страны быть сильной и независимой державой на мировой арене, – подчеркивает председатель фестиваля «Гринландия» Олег Валенчук. – Конкурс призван стать объединяющей силой, вдохновлять на творческое самовыражение и поддерживать патриотические чувства.

В этом году оргкомитет выделил 4 конкурсные тематики, в которых участвуют песни, стихи и видеоклипы:

-«Этот день Победы» (песни, посвященные 80-летию Великой Победы)

— «СВОих Россия не бросает» (о героях и воинском подвиге);

— «С чего начинается Родина» (о большой и малой родине);

— «Когда ты станешь большим» (о семейных ценностях).

С подробным положением о заочном конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте «Гринландии» grinlandia.ru.

Заявки на заочный конкурс принимаются с 1 сентября 2025г. по 30 марта 2026г. по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» vk.com/grinlandia_fest.

По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. Из их числа жюри конкурса, которое возглавляют заслуженный артист России Сергей Трофимов и популярный поэт-песенник Александр Шаганов, назовет имена лауреатов в каждой номинации. Все лауреаты получат денежные призы и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, который пройдет в июле 2026 года.

